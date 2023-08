A carta histórica da Rainha Elizabeth que abriu o divórcio de Diana e Charles, revelada

Tele conto encantador de princesa Diana e Carlos encontra a sua conclusão comovente na relutante aprovação concedida por Rainha Isabel II, marcando o fim oficial de sua união outrora promissora. Há mais de quatro décadas, em 29 de julho de 1981, Charles e Diana embarcaram em seu casamento de conto de fadas.

Em 1992, a escrita estava na parede quando a notícia de sua separação foi divulgada, embora o divórcio permanecesse fora de questão. O momento crucial chegou quando a Rainha, com um toque de hesitação, enviou uma carta resoluta dando luz verde ao divórcio. Mas esta decisão teve suas lutas internas.

A sísmica de Diana Panorama da BBC entrevista com Martin Bashir em 1995 reverberou poderosamente. A frase agora imortal “éramos três neste casamento” aludiu ao relacionamento duradouro de Charles com o agora Rainha Camila.

Consulta com o primeiro-ministro João Maior e Arcebispo de Canterbury George Careyo RainhaA carta de Charles afirmava: “Consultei o Arcebispo de Canterbury e o primeiro-ministro e, claro, Charles, e decidimos que o melhor caminho para você é o divórcio.”

Diana não estava buscando o divórcio

A missiva, embora endossada por vários dignitários, despertou a ira de Diana, que se sentiu coagida a um divórcio que não procurava ativamente. Dias depois, Palácio de Buckingham formalizou o divórcio, expressando a perspectiva da Rainha, apoiada pelo duque de Edimburgoque um divórcio rápido era desejável dadas as circunstâncias prevalecentes.

Em 28 de agosto de 1996, o capítulo foi encerrado, marcando o culminar do grande casamento ocorrido na Catedral de São Paulo. Diana recebeu uma quantia fixa de 17 milhões junto com 350.000 anuais para seu escritório particular, e ela manteve sua residência no Palácio de Kensington.

Infelizmente, um aspecto ilustre do qual ela foi destituída foi o título de Sua Alteza Real, doravante conhecido como Diana, Princesa de Gales.

Tragicamente, sua vida teve um fim devastador em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997, apenas um ano após a finalização de seu divórcio, ao lado de seu companheiro. Dodi Fayed. Assim, a cortina caiu sobre uma história que começou com grandeza, mas terminou com uma reviravolta indelével e agridoce do destino.