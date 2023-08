A Carta ‘Um Anel’ de The Gathering

post malone A coleção de Magic: The Gathering ficou muito “melhor agora” … porque o músico pegou uma das cartas mais raras do jogo esta semana – uma peça que alguns acreditam valer mais de $ 2 MILHÕES!!

O cartão – um 1 de 1 chamado “The One Ring” – foi lançado pela MTG em junho como parte do conjunto O Senhor dos Anéis: Contos da Terra-média … e quando foi puxado por um colecionador anônimo poucos dias depois, todos se perguntavam o que acabaria acontecendo com ele.