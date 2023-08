A conta Nubank já vem com cartão de crédito APROVADO? Entenda

O cartão de crédito é apenas um dos serviços que o Nubank oferece, sendo um dos mais populares do Brasil. Ao todo, 34 milhões de clientes já utilizam este serviço da conta digital.

No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona o cartão de crédito Nubank. Será que é fácil conseguir a aprovação? Será que a conta Nubank já vem com cartão de crédito liberado?

A seguir, confira a matéria na íntegra e saiba tudo sobre o roxinho mais querido do Brasil.

O que é o cartão de crédito Nubank?

O cartão de crédito Nubank é um cartão sem anuidade, com a bandeira Mastercard. Além disso, ele pode ser completamente controlado pelo celular, por meio do aplicativo do Nubank.

Com ele, o cliente consegue controlar o seu cartão de forma muito simples e conferir seus gastos, visualizar o limite, checar a data de vencimento da fatura, entre outros serviços do app.

Se precisar, é possível entrar em contato com a equipe de atendimento em apenas alguns segundos. Isso porque ela está disponível 24 horas por dia para tirar todas as dúvidas e auxiliar os clientes de forma rápida.

A conta Nubank já vem com cartão de crédito aprovado?



Essa é uma das dúvidas mais comuns das pessoas que desejam obter um cartão de crédito Nubank. Mas abrir uma conta não garante a aprovação do cartão de crédito. Isso porque é preciso passar por uma análise de crédito antes de obtê-lo.

Para definir se irá conceder ou não o cartão, a instituição leva em conta diversos fatores, como histórico financeiro, renda e score. Por isso, apenas estar com o “nome limpo” também não garante o recebimento do cartão.

O Nubank faz essa análise a fim de garantir que o cliente tenha condições de pagar suas faturas e não se endivide. Por isso, nem todos os pedidos são aprovados na primeira tentativa.

Por outro lado, abrir a conta digital e usá-la com frequência pode ajudar a aumentar as chances de aprovação, uma vez que o banco poderá conhecer melhor o seu cliente por meio das suas transações financeiras.

“A maioria dos pedidos recusados pelo Nubank não acontecem por problemas encontrados nas finanças das pessoas, mas sim por simples falta de informações disponíveis sobre quem está solicitando o cartão. Por isso, ao usar a conta do Nubank, a nossa conta digital, pode nos ajudar a conhecer mais o perfil do cliente na hora da avaliação do cartão”, afirma o Nubank.

Nesse sentido, uma das dicas mais importantes para conseguir o cartão de crédito do Nubank é manter os seus dados sempre atualizados. Além disso, é fundamental utilizar o seu cartão de débito e a conta digital.

A conta digital Nubank oferece uma série de vantagens para os seus clientes. Além de oferecer um cartão na função débito e não cobrar nenhum tipo de taxa, ainda dispõe de benefícios como:

Transferências ilimitadas e gratuitas para qualquer banco;

Pagamento de boletos pelo app;

Rendimento automático maior que a poupança;

Pix no débito ou no crédito;

Saques gratuitos na rede Banco24Horas.

Como solicitar?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que, para solicitar o cartão de crédito do Nubank, é necessário ter 18 anos ou mais. Além disso, também é preciso apresentar o CPF e informar um e-mail de contato.

A primeira forma de solicitar o cartão de crédito Nubank é por meio do site. Na página inicial, basta clicar em “Quero ser Nubank”. Assim, se abrirá uma aba e você deverá inserir os seus dados, como CPF, nome completo, telefone e e-mail.

Após confirmar e enviar as informações, você receberá um e-mail com as instruções para continuar o cadastro.

Outra forma de se cadastrar e conseguir o cartão de crédito é por meio do convite de um amigo. Outra pessoa, que já seja cliente do Nubank pode te enviar um convite para abrir uma conta e obter o cartão. Assim, você será direcionado para o aplicativo para prosseguir com o cadastro.

Receber um convite de um cliente da instituição ajuda no processo de análise, mas é importante lembrar que não garante a aprovação. Isso porque não há a análise apenas deste, mas de vários fatores.

Geralmente, o tempo para obter uma resposta é muito rápida, podendo ser de apenas alguns minutos. Após a aprovação já é possível começar a usar o cartão na função crédito.