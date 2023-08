A controvérsia de Lizzo se aprofunda à medida que mais alegações surgem em meio a processos de assédio

Tele lizzo a controvérsia toma outra reviravolta à medida que mais indivíduos apresentam alegações de comportamento sexual impróprio, espelhando as alegações feitas no recente processo de assédio sexual movido por três de seus ex-dançarinos. Os advogados que representam o processo confirmaram que estão investigando reclamações de pelo menos mais seis pessoas que trabalharam com o cantor, todas compartilhando “histórias semelhantes”.

Advogado Ron Zambrano, representando os demandantes, declarou: “Os três acusadores originais falaram corajosamente e compartilharam suas experiências, abrindo a porta para que outros se sintam capacitados a fazer o mesmo.” As acusações giram em torno de reivindicações de um “ambiente sexualmente carregado” e falha em compensar os funcionários.

A ação judicial centra-se lizzo‘s reality show: “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls.” Zambrano revelou que os supostos novos reclamantes eram dançarinos do programa, enfatizando ainda mais a natureza perturbadora das alegações.

Embora algumas das reivindicações recentemente examinadas possam ser acionáveis, ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. Na semana passada, dançarinos Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez fez manchetes acusando lizzo de envergonhar o peso, comportamento sexualmente humilhante e envolvê-los em shows de sexo perturbadores durante a turnê.

Lizzo diz que é ultrajante

As alegações detalham um incidente chocante durante uma turnê no distrito da luz vermelha de Amsterdã, onde Lizzo supostamente coagiu os dançarinos a participarem de atividades explícitas. O processo descreve “pegar dildos lançados das vaginas dos artistas e comer bananas saindo das vaginas dos artistas”, um evento que deixou os dançarinos se sentindo enganados e privados de escolha.

Lizzo respondeu às acusações via Instagram, considerando-as “ultrajantes”. Ela enfatizou seu compromisso com o profissionalismo e denunciou as reivindicações como sensacionalistas. Apesar da reação, ela pediu que não deixasse essas alegações ofuscarem o impacto positivo que ela se esforçou para criar no mundo.

A controvérsia não apenas prejudicou a reputação de Lizzo, mas também teve repercussões tangíveis. O festival de música Made In America, onde ela estava programada para se apresentar, foi cancelado abruptamente devido a circunstâncias imprevistas. Além disso, milhares de seguidores abandonaram sua conta no Instagram, refletindo a gravidade da situação.