A conversa de Ancelotti com Kroos e Modric é sobre respeito e clareza

Kroos e Modric perderam parte de sua importância no time titular do Real Madrid e Carlos Ancelotti quis evitar um possível conflito com um bate-papo com os dois jogadores, que ainda têm muito a contribuir.

No entanto, é óbvio que as suas contribuições serão limitadas e o clube está ansioso por uma transição suave para futuras saídas.

Carlo Ancelotti conhece futebol perfeitamente. Ele conhece os códigos dos vestiários de sua época de jogador. Ele provou isso começando A lua contra o Almera, apesar da presença no banco do estreante Kepa. Olhando para a composição do elenco atual, ele sabia que um dos momentos de tensão poderia surgir no meio-campo.

No verão de 2022 ele já percebeu isso e por isso reuniu Croos, Casemiro e Modric em Los Angeles para explicar-lhes que talvez tenham que compartilhar minutos na presença de jogadores como Tchouameni, Valverde e Camavinga.

A saída do brasileiro mudou os planos. Pois bem, antes do início da LaLiga, a conversa repetiu-se, desta vez com o croata e o alemão.

Profissionais exemplares

Toni Kroos e Luka Modric iluminaram Real Madridjogo na última década. Foram decisivos no sucesso do clube e querem continuar a sê-lo.

São profissionais impecáveis. Eles entenderam o que é e significa o Real Madrid desde o primeiro dia. Eles ganharam a renovação pelo que fizeram na temporada passada. Eles não buscavam um prêmio, mas sim um reconhecimento. Foi dito e feito.

Ancelotti, na conversa com eles, insistiu na obrigatoriedade da mudança geracional, mas deixou claro que continuariam a ter o seu peso dentro da equipa, principalmente quando o calendário obriga a equipa a disputar dois jogos por semana.

A situação não é fácil de entender para nenhum jogador de futebol, principalmente quando ainda se sente forte fisicamente.

O próprio treinador italiano não entendeu isso quando era jogador. Capello gradualmente o rebaixou na presença de um jovem jogador chamado Demétrio Albertini. O jogador nunca se sente inferior ao companheiro. Não importa a idade dele, nem a qualidade do recém-chegado.

Sempre se pensa que ele é o melhor. A situação parece estar sob controle, mas tudo pode mudar e para isso Ancelotti quis esclarecer tudo e deixar claro que conta com eles mesmo que o seu papel seja diferente.

Foto: JOSÉ A. GARCIAMARCA

Um iniciante

O início da temporada não seria fácil para nenhum dos dois. O banco não é do seu agrado e até chegar na sucessão de partidas, Kroos e Modric precisam entender seu novo papel.

O alemão foi titular contra o Almería por causa Camavingaos problemas. O croata repetiu a substituição frente ao Celta, mas a verdade é que disputou os três jogos. O treinador quis mostrar que ainda conta com eles.

A qualidade de Real MadridO meio-campo de está fora de dúvida. A mudança de formação visa, em parte, dar mais espaço aos sete meio-campistas.

A nova formação, com Bellingham como referência absoluta com os seus quatro golos e a sua presença, está a provar o direito italiano e a força física que a equipa madrilena tem. Três em cada três. No momento ele gosta e gosta muito.