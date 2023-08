A corrida épica de Kevin Hart falha contra Stevan Ridley e o deixa em uma cadeira de rodas

AO ator e comediante Kevin Hart revelou em um vídeo do Instagram que ele precisa usar uma cadeira de rodas para se movimentar depois de tentar competir com um ex-running back da NFL Steve Ridley durante um recente Churrasco.

Uma lição aprendida por Hart: não desafie um atleta da NFL

O 44 anosque também é um empresário e empreendedor de muito sucesso, descobriu recentemente que, às vezes, superestimar suas habilidades atléticas pode levar a consequências inesperadas.

Hart revelou em um vídeo engraçado que na tentativa de provar seu valor ele decidiu correr contra o ex-running back do Patriots e Super Bowl campeão Steve Ridley. O resultado? Digamos apenas que não correu conforme o planeado.

Hart’s corrida malfadada resultou em lição dolorosa na humildade como o comediante acabou rasgando dele inferior do abdome e músculos adutores durante o Corrida de 40 jardas.

Hart: Uma das coisas mais idiotas que já fiz

Hart’s post atraiu muita atenção de seus amigos famosos, muitos dos quais chegaram à mesma conclusão: desafiar um atleta profissional, especialmente um ex- Jogador da NFL, provavelmente não foi a melhor ideia. Eles inundaram a seção de comentários de sua postagem no Instagram com comentários humorísticos e votos de boa recuperação.

Apesar da dor e da lesão, Hart manteve seu senso de humor. Ele admitiu abertamente que tentar a corrida era “uma das coisas mais idiotas” ele terminou em seu 44 anos neste planeta. Sua risada e capacidade de encontrar humor na situação mostraram que ele não está muito preocupado com seus músculos rompidos.

Este incidente não é Hart’s primeiro encontro com contratempos físicos. Em 2019ele enfrentou um acidente de carro quase fatal que resultou em sérios problemas nas costas. Apesar desses desafios, Hart’s a resiliência e a capacidade de encontrar humor na adversidade continuam a brilhar.