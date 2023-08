A declaração contundente de Jim Parsons sobre a reação de seus colegas de elenco ao final de ‘The Big Bang Theory’

Fnossos anos depois que ‘The Big Bang Theory’ se despediu da televisão após 12 temporadas, muitos fãs ainda estão se perguntando por que Jim Parsons (Sheldon Cooper) decidiu terminar seu tempo no show.

Isso levou ao fim da série e o próprio ator revelou qual foi a reação de seus colegas de elenco e o que o levou a tomar a iniciativa.

Desde o anúncio do fim definitivo, praticamente todo o elenco ficou triste e, ao mesmo tempo, grato por ter feito parte de uma das sitcoms mais importantes da história.

Um dos mais afetados por isso era Kaley Cuoco (Penny), com quem Parsons teve um pequeno conflito após o anúncio do fim, conforme revelado no livro ‘The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series’.

Jim Parsons admite que houve disputas depois que o final foi revelado

Em entrevista ao Yahoo, o ator explica como se sentiu quando disse a seus colegas de elenco que havia decidido terminar seu tempo no programa.

“Nunca é bom ouvir que você fez algo que deixou alguém com raiva ou triste. Mas fiz o que tinha que fazer e foi a melhor maneira de lidar com isso. Para ser honesto, não éramos o tipo de grupo onde senti a necessidade de ter uma reunião de grupo antes”, conta.

Por outro lado, admite que as redes sociais passaram uma imagem que não correspondia muito ao que se passava, pelo que nem sempre foram só palavras bonitas quando se soube que o fim estava próximo e que Parsons foi a principal causa.

Ele também fala sobre a possibilidade de o show ter continuado sem ele, algo que teria causado grande rebuliço e que Parsons diz que uma parte dele teria ficado feliz.