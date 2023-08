A ESPN lançará apostas esportivas, ‘ESPN Bet’ no outono em parceria com a Penn Entertainment

Dde isney ESPN está mergulhando mais fundo na crescente indústria de apostas esportivas, apresentando sua própria plataforma de apostas esportivas.

Em colaboração com proprietários de cassinos dos EUA Penn Entretenimentoa ESPN está definida para renomear e revelar suas apostas esportivas como “Aposta ESPN.” Isso marca um empreendimento pioneiro em que o rótulo ESPN será exibido com destaque em uma plataforma de apostas esportivas. Este outono testemunhará “ESPN Bet” tomando as rédeas do “Barstool Sportsbook” nos 16 estados onde as apostas são sancionadas.

ESPN has entered an agreement with @PENNEntertain to launch ESPN BET, a branded sportsbook in the U.S.

ESPN BET will be available for fans this fall

Details: https://t.co/evaUbfn5Nh pic.twitter.com/UqIkME4Lyk

— ESPN PR (@ESPNPR) August 8, 2023