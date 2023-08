A esposa de Aaron Donald obtém sua própria versão do SB LVI Ring, na esperança de iniciar uma nova tendência

Érica Donald acerte a máquina de gelo de celebridades Diamantes da moda ano passado com a ideia de que ela deveria ter uma peça semelhante à de Aaron – depois que a estrela do Rams recebeu a dele por vencer Joe Burrow e os Bengals em fevereiro de 2022.

Moe diz que o anel é preenchido com diamantes VS-VVS, safiras amarelas e azuis combinando com as cores dos Rams… e também tem um diamante central marquise cor F que se parece com uma bola de futebol.