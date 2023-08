A esposa de Bruce Willis, Emma Heming, admite que cuidar do marido não é fácil: não estou bem

Acerca de sete meses atrás, Bruce WillisA família divulgou um comunicado no qual disse ao mundo que o ator havia sido diagnosticado com demência frontotemporal.

A família não perdeu tempo em cuidar do homem de 68 anos.

“Infelizmente, os desafios de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”, escreveu na época sua esposa, a também atriz Emma Heming Willis.

Emma Heming: Quando não cuidamos de nós mesmos…

No entanto, ninguém disse que seria fácil. Cuidar do ator provou ser uma tarefa difícil, embora Heming Willis enfrentou isso com uma atitude positiva.

Ela recorreu a ajuda externa e a especialistas para aprender como lidar com a situação, primeiro do ponto de vista do marido, depois do seu próprio ponto de vista e do ponto de vista das suas duas filhas.

Mas há dias em que ela pensa em jogar a toalha, como disse aos seus seguidores: “Minha mensagem é simples. Quando não cuidamos de nós mesmos, não prestamos nada às pessoas que amamos e a quem queremos mostrar e cuide de.

“Também não considero isso uma ciência refinada, mas tento. É uma afirmação que uso diariamente, por isso é mantida em minha mente.

“Suas fotos, palavras de apoio e amor por mim e minha família foram sentidas. Sinceramente, obrigado, isso ajuda.

“Acho que é muito importante para nós quebrarmos o nosso pensamento, que pode parecer, para mim, muito sombrio e sombrio.

“Eu sei que parece que estou fora, vivendo minha melhor vida. Tenho que fazer um esforço consciente todos os dias para viver a melhor vida que posso.

“Eu faço isso por mim mesmo – faço isso por nossos dois filhos e por Bruce, que não gostaria que eu vivesse de outra maneira. Portanto, não quero que seja mal interpretado que sou bom porque não sou. Eu não sou bom.”