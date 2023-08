A esposa de Kanye, Bianca Censori, fica quase nua na Itália, alguns locais pedem sua prisão

Kanye West esposa de Bianca Censori aparentemente está mostrando muita pele para alguns moradores da Itália… porque querem que ela seja expulsa do país ou presa!!

O casal estava passeando pela Itália no mês passado … e Bianca não deixou muito para a imaginação durante seus passeios. Ela foi fotografada sem sutiã, vestindo macacões transparentes e justos que expunham suas partes íntimas.

Em um caso, informou o The Daily Mail, Bianca foi forçada a cobrir os mamilos com uma bolsa preta amarrada no peito.