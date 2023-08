A esposa de Kanye West, Bianca Censor, canaliza o estilo Kim Kardashian no último look

Parece Bianca Censori não é apenas inspirado por Kim Kardashian Ela também é uma grande fã do estilo de Kim… canalizando um visual clássico de Kim K para sua última aparição pública.

Censori esteve na Itália na quinta-feira com uma roupa bem estilo SKIMS completa com sutiã nude, leggings e um par de salto alto.

Embora não possamos dizer com certeza se a marca que Bianca está usando é na verdade a empresa SKIMS de Kim… parece super parecida. É claro que a popularidade do estilo só cresceu com o passar dos anos, então é possível que ela o tenha adquirido de outro lugar.