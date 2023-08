A esposa de Kanye West, Bianca Censor, parece sensacional em fotos ressurgidas

Bianca Censori não teve nenhum problema em chamar a atenção mesmo antes de ela ficar com Kanye West e fotos recém-reformadas colocaram seu físico incrível em plena exibição para o mundo inteiro ver.

Confira as imagens de um ensaio fotográfico de 2021, que, em uma delas, mostra Bianca linda com seu biquíni fio dental preto e óculos escuros espelhados. Sua série de fotos sensuais foi postada na página do Instagram de Sasha Bianca como parte da coleção de verão da marca de moda praia daquele ano.