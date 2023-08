A estreia de Deion Sanders como técnico do Colorado Buffaloes: Quando será seu primeiro jogo?

Coach Prime, é a sua hora. Deion Sanders‘estreia como treinador com Colorado vem sábado contra o nº 17 TCU em Fort Worth, Texas, e não seria exagero dizer que esta é a estreia mais esperada do Búfalos‘ história.

CU fez a maior contratação durante o ciclo de treinamento de 2022-23, trazendo o carismático Sanders de Estado de Jackson depois que ele transformou os Tigres no principal programa entre as faculdades e universidades historicamente negras.

Sanders realizou a maior revisão do elenco, com 86 novatos e apenas três titulares retornando no elenco de 114 jogadores. Desses recém-chegados, 56 chegaram desde a primavera.

O fato de o Colorado ter 1-11 na temporada passada é irrelevante para Sanders. A classe de transferência dos Buffs foi classificada em primeiro lugar no país pela 247Sports e ele espera resultados imediatos. Uma dessas transferências é o quarterback titular Shedeur Sanders, filho de Deion.

Sonny DiquesA segunda equipe do TCU tem histórias próprias depois de chegar à disputa do título nacional na temporada passada. Os Horned Frogs estão substituindo oito jogadores selecionados no draft da NFL, eles têm um novo coordenador ofensivo em Kendall Briles, e Chandler Morris retorna ao papel de zagueiro titular depois que o vice-campeão do Heisman Trophy, Max Duggan, assumiu o cargo dele no segundo jogo último temporada.

O confronto CU-TCU não parece tão bom no papel, mas deve ser uma ótima TV.

O TCU, que começou sua marcha para o jogo do campeonato College Football Playoff na temporada passada com uma vitória por 38-13 sobre os Buffs em Boulder, é um favorito de 20 1/2 pontos, de acordo com FanDuel Sportsbook.

MELHOR JOGO

Nº 5 LSU vs. Nº 8 Florida State, domingo, em Orlando, Flórida. É o único confronto da Semana 1 entre os 10 melhores times, e será difícil superar o resultado do ano passado, quando os Seminoles derrotaram a LSU por 24-23 em um PAT bloqueado sem mais tempo.

Os zagueiros de elite retornam como Jayden Daniels da LSU e Jordan Travis da FSU, e muitos dos principais criadores de jogo dos times estão de volta.

Ambas as equipes esperam disputar vagas no CFP, e uma delas poderá se consolar em saber que o resultado provavelmente não será um obstáculo para o perdedor. Com exceção de uma visita ao número 4 do Alabama no início de novembro, este parece ser o jogo mais difícil da temporada regular da LSU. O único oponente classificado da FSU depois de domingo é o número 9 Clemson na estrada em três semanas.

RELÓGIO HEISMAN

Daniels e Travis chegam ao palco nacional para uma batalha para determinar o principal desafiante, por enquanto, ao vencedor do Troféu Heisman de 2022, Caleb Williams, do sul da Califórnia.

Daniels arremessou 2.913 jardas e 17 touchdowns e correu 885 e 11 TDs na temporada passada, e ele ainda tem Malik Nabers como alvo principal. Travis foi responsável por 32 touchdowns, o quarto maior número em uma temporada por um jogador da FSU, e foi o quarterback da FBS com melhor classificação do Pro Football Focus.

Claro, Williams já está no tabuleiro depois de passar para 278 jardas e quatro touchdowns na semana passada na vitória do número 6 do USC por 56-28 sobre o San Jose State para abrir sua disputa por vitórias consecutivas de Heisman.

NÚMEROS PARA SABER

5 – Retornando como atacante titular do Texas, a maior parte em 30 anos.

15 – As performances de corrida de 100 jardas da carreira de Braelon Allen, a maioria entre os running backs ativos do Power Five.

17 – Vitórias consecutivas da bicampeã nacional Geórgia.

25 – Número de temporadas de Kirk Ferentz em Iowa, que o mantém sob contrato até 2029.

91% – A maior quantidade de retorno da produção ofensiva para o Kansas.

SOB O RADAR

UTSA em Houston, 19h Leste, sábado.

Os Roadrunners de Jeff Traylor venceram 23 dos últimos 28, trouxeram de volta o famoso quarterback Frank Harris e foram para a American Athletic Conference depois de vencer o campeonato da Conference USA.

Os Cougars, que deixaram o ACC, devem enfrentar seus problemas em seu primeiro ano no Big 12. O destaque está no QB Donovan Smith, transferido da Texas Tech, que substitui o prolífico Clayton Tune, e em uma defesa que precisa de melhorias.

ASSENTO QUENTE

Neal Brown, da Virgínia Ocidental, teve uma prorrogação do novo diretor atlético Wren Baker depois da temporada passada, e nenhum treinador tem mais pressão sobre ele em 2023. Os Mountaineers estão saindo de temporadas consecutivas de derrotas pela primeira vez desde 1978-79, e a visita desta semana a Drew Allar e o número 7 da Penn State abrem um calendário classificado como o terceiro mais difícil pelo Pro Football Focus.