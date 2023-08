A estrela de ‘Arrow’, Stephen Amell, junta-se ao piquete após comentários polêmicos

Stephen tinha um sinal de piquete na mão enquanto marchava na sexta-feira com seus colegas atores em Nova York, o que é interessante logo após sua aparição no “TMZ Live”.

Ele nos disse que apóia seu sindicato SAG-AFTRA, mas discorda totalmente da decisão da direção do sindicato de entrar em greve, acreditando que há melhores maneiras de negociar um bom acordo com os estúdios.

Stephen também nos disse que tinha uma reunião agendada com os chefes do SAG e, com base nessas imagens dele fazendo piquete com a atriz Cassandra Jean … parece que os dirigentes do sindicato o convenceram a aderir publicamente à greve.