A estrela de ‘Arrow’ Stephen Amell quer SAG de volta nas negociações em vez de atacar

A estrela de “Arrow” se juntou a nós na terça-feira no “TMZ Live” e compartilhou seu processo de pensamento por trás oposição às greves em Hollywood, e admitiu que está em uma linha tênue entre apoiar seu sindicato e querer trabalhar.

Stephen diz que o SAG-AFTRA absolutamente deveria lutar por um contrato melhor para seus membros… negociar com os estúdios .

Embora Stephen tenha sido um dos únicos atores a se manifestar contra o batidaele nos diz que dezenas de seus colegas estão entrando em contato com ele em particular … e ele diz que seus colegas atores concordam com sua perspectiva de greve, mesmo que o barulho externo seja contra ele.