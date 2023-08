A estrela de ‘Bravo’, Jeff Lewis, chama Kyle Richards de brincadeira de ‘lésbica em Ozempic’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jeff Lewis chamado Kyle Richards uma “lésbica em Ozempic” e, embora ele certamente estivesse brincando … é uma questão de saber se a própria estrela de ‘Donas de casa’ está rindo.

O famoso designer de interiores – conhecido por aparecer no “Flipping Out” de Bravo – fez o comentário irreverente em Andy Cohen‘Watch What Happens Live’… onde eles estavam exibindo um segmento bobo chamado ‘Jeff, qual é o seu problema?’ e piscando através dos rostos das pessoas.

Eventualmente, eles pousaram em Kyle … e Jeff fez o crack, fingindo indignação por ela não ter contado a ele que gostava de mulheres e que estava pegando o diabetes medicamento para emagrecer. Você poderia dizer que ainda teve um impacto … porque Andy ficou corado no local.

Heather McDonald também estava no set para este momento, e ela correu com a mordaça … brincando que um dos efeitos colaterais de Ozempic é que ele torna as pessoas gays. Jeff, que é gay, continuou com isso, e a coisa toda foi tratada de uma maneira despreocupada, no geral.

Claro … o zing de Jeff vem logo após as recentes especulações de que Kyle pode estar namorando uma cantora country Morgan Wade … isso depois de passar muito tempo com ela na estrada, e bem na hora ela se separou do marido, Maurício Umanskynão menos.

Desde então, aprendemos que não é o caso… e que a razão pela qual Kyle tem saído tanto com Morgan é por causa de um documentário que ela está produzindo sobre a vida do artista.



Ainda assim, as pessoas tiveram suas opiniões sobre Kyle e Morgan independentemente … algo que eles estão bem cientes e que eles inclinar-se para no último videoclipe de MW – zombando de todos os rumores.