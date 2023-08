A estrela de Euphoria, Angus Cloud, morre aos 25 anos, apenas uma semana depois de enterrar o pai

Actor Nuvem Angusconhecido por seu papel em Euforiamorreu na tenra idade de 25 anos, de acordo com TMZ. Embora a causa da morte permaneça incerta, uma declaração da família sugere que teve algo a ver com o enterro de seu pai uma semana antes.

Cloud e seu pai eram melhores amigos e a família escreve sobre como ele não conseguiu lidar com a perda. Eles se consolam em saber que “Angus agora está reunido” com o pai.

“É com o coração mais pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras”, diz o comunicado, por TMZ. “Na semana passada, ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo.

“Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio”.

Cloud estava se tornando um ícone da cultura pop devido ao seu papel como fezco na série de sucesso da HBO Euforia de 2019 a 2022.

Angus Cloud se foi cedo demais

O amado ator tinha apenas 25 anos e era honesto sobre sua batalha contra a saúde mental. A família de Cloud finalizou a declaração afirmando que deseja que os fãs se lembrem dele por amar a todos.

“Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos”, diz o comunicado. “Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando esta perda devastadora”.

O oficial Euforia conta no X (Twitter) reagiu à morte repentina de Cloud, estendendo condolências à sua família.

“Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud”, @euphoriaHBO tuitou. “Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da HBO e Euforia família. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este período difícil”.

Angus Cloud lutou contra pensamentos suicidas

TMZ mais tarde relatou que a polícia de Oakland e os bombeiros responderam a uma ligação para o 911 feita por volta das 11h30 da manhã de segunda-feira pela mãe de Cloud. Ela disse que ele teve uma “possível overdose”.

Angus não tinha pulso, de acordo com sua mãe, e foi declarado morto no local.

Uma fonte próxima à família disse TMZ Angus teve graves pensamentos suicidas após retornar da Irlanda, onde enterraram seu pai para descansar.

Ele teria ficado com sua família enquanto tentava superar a dor. Um homem que afirma ser o ex-gerente de talentos de Angus falou anteriormente sobre o suposto abuso de drogas de Cloud.