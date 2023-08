A estrela do Royals, Witt Jr., voa pelas bases para um home run dentro do parque

Bobby Witt, Jr.ascensão ao estrelato teve um pequeno impulso na noite de segunda-feira, quando o Realeza de Kansas City o shortstop produziu uma das jogadas mais emocionantes do beisebol – o raro home run dentro do parque.

Entre 1951 e 2000, menos de um por cento de todos os home runs rebatidos ficaram na jarda. Mas com toda a velocidade do jogo moderno, não é absurdo pensar que veremos mais home runs como aquele Witt fez acontecer com as pernas — e uma ajudinha no campo externo.

Speedster faz Seattle pagar

O membros da realeza enfrentaram uma difícil temporada de 2023, com um recorde de 38-81 entrando em ação na noite de segunda-feira. Mas Witt garantiu sua série contra a perseguição de cartas selvagens Seattle Mariners começaria com um estrondo.

No final da quinta entrada, com Cidade de Kansas já vencendo por 3 a 0, Witt mandou uma bola rápida de 1 a 2 de Marinheiros jarro Logan Gilbert no campo certo. Outfielder Canção de Dominic jogou mal a bola e ela passou por cima de sua cabeça, e o centro-campista All-Star Júlio Rodriguez veio para tentar fazer a jogada.

Mas o Rodriguez O lançamento de volta para o campo interno não teve chance de pegar Witt – que precisou de apenas 14,3 segundos para marcar, desde o momento em que a bola saiu de seu bastão até quando ele deslizou para o home plate.

teto de Witt

O home run dentro do parque – parte do membros da realeza‘ eventual vitória por 7-6 sobre o Marinheiros — foi o terceiro Wittas quatro rebatidas de na noite, enquanto o shortstop do segundo ano continua a mostrar seus talentos em Estádio Kauffman em Cidade de Kansas.

Witt, filho de um ex-arremessador da Major League, foi a segunda seleção geral na Draft MLB 2019 e terminou em quarto lugar Estreante do Ano na Liga Americana votando em 2022. Ele já ultrapassou seu total de home runs em 2022 com 22 nesta temporada, e suas 34 bases roubadas são a quarta maior no beisebol – a segunda maior na Liga Americana.

Enquanto o Royals ainda parece estar nos estágios iniciais de uma reconstrução, a franquia e seus fãs podem recorrer a Witt, de 23 anos, como uma luz guia e um jogador essencial para o futuro – alguém com potencial para postar consistentemente 30 campanhas de home run/30 roubos de bola.