A estrela do USWNT, Julie Ertz, chama isso de carreira aos 31 anos em uma declaração emocionante, com foco na maternidade

Julie Ertzum craque do Seleção Feminina dos Estados Unidosanunciou sua aposentadoria do futebol internacional aos 31 anos. Em comunicado nas redes sociais, ela expressou sua gratidão pela oportunidade de representar seu país e pela honra que isso tem sido para ela.

“Representar este país na Seleção Nacional foi uma grande honra”, disse Ertz no comunicado. “Jogar pelo USWNT significa que você escolhe a grandeza todos os dias enquanto usa o escudo. Espero ter conseguido deixar um impacto que reflita isso.”

Ertz fez 122 jogos pelo USWNT desde sua estreia em 2013, marcando 20 gols e conquistando dois títulos da Copa do Mundo em 2015 e 2019. Sua decisão de se aposentar ocorre após a derrota de seu time para a Suécia nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, onde ela pareceu aludir à sua aposentadoria.

A decisão de Ertz é imediata e ela não retornará ao Cidade dos Anjos terminar a temporada da NWSL devido às dificuldades de equilibrar carreira e maternidade. Ela disputou e foi titular em sete partidas antes da Copa do Mundo, marcando um gol.

“A logística de não viver em um mercado da NWSL é desafiadora e conheço os sacrifícios necessários para ser o melhor que você pode ser”, escreveu Ertz. “À medida que envelheci e me tornei mãe, fica claro que os sacrifícios de passar um tempo longe da minha família não parecem mais factíveis com tantos fatores em jogo.”

Ela agradeceu a todas as equipes em que esteve

Julie estendeu sua gratidão a Cidade dos Anjos em sua declaração, agradecendo pelo apoio durante sua jornada de retorno. Ela também agradeceu aos outros clubes, aos primeiros times juvenis, USWNT, NWSLcompanheiros de equipe, torcedores e familiares.

O nativo do Arizona desempenhou um papel crucial em ajudar os EUA a vencerem consecutivamente Copas do Mundo em 2015 e 2019. Ela jogou como zagueira na Copa do Mundo de 15 no Canadá e se tornou a melhor meio-campista defensiva do mundo na França quatro anos depois.

Ertz jogou a maior parte de sua carreira profissional em clubes pelo Estrelas Vermelhas de Chicago de 2014-21, ganhando o 2014 Estreante do Ano da NWSL prêmio. Ela também é duas vezes Jogadora do Ano do Futebol Americano (2017 e 2019) e se aposenta como o único jogador a ganhar o prêmio e o Jovem Jogadora do Ano do Futebol Americano prêmio duas vezes.