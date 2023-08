A estrela dos Dolphins, Wilkins, encerra o ‘hold-in’ depois de não conseguir chegar a um acordo sobre um novo contrato

Christian Wilkins‘os esforços para conseguir uma extensão de contrato terminaram em frustração, já que MiamiA estrela do tackle defensivo confirmou na terça-feira que começará em 2023 NFL temporada sob os termos de seu contrato de estreia.

“Neste ponto, estou apenas focado em ser o melhor companheiro de equipe que posso ser e estar ao lado dos meus jogadores, e me preparar para jogar novamente.” Wilkins disse à mídia na terça-feira.

Wilkins havia encenado uma “contenção” em Golfinhos treinos nas últimas duas semanas, recusando-se a participar dos treinos da equipe enquanto seus representantes tentavam renegociar seu contrato. Mas as negociações encontraram um obstáculo sobre a estrutura do dinheiro garantido no acordo, então, em vez disso, Wilkins jogará a temporada de 2023 sob sua opção de estreante do quinto ano, que lhe pagará US$ 10,8 milhões.

Wilkins: “Estou focado na temporada”

Elaborado em 13º lugar geral no Draft da NFL 2019, Wilkins provou ser um atacante defensivo versátil e perturbador durante seus primeiros quatro anos na liga. Ele jogou todos os 34 jogos nas últimas duas temporadas e fez 16 tackles perdidos, o melhor de sua carreira, em 2022, além de 3,5 sacks e 59 tackles solo.

“No que diz respeito (ao meu contrato), quer algo seja feito ou não, estou focado na temporada – temos um jogo para disputar em duas semanas”, disse Wilkins na terça-feira.

O Golfinhos começar a temporada de 2023 em Os anjos contra o Carregadores em 10 de setembro. Miami espera garantir aparições consecutivas nos playoffs nesta temporada pela primeira vez desde 2001, e Wilkins está entre os principais jogadores em quem se pode confiar para retornar à pós-temporada.

Wilkins emocionado com a extensão do companheiro de equipe

Enquanto o Golfinhos não conseguimos chegar a um acordo com WilkinsMiami assinou Zach Sieler para uma extensão na terça-feira. O companheiro de equipe de Wilkins assinou um novo contrato até 2026, e o jogador de 27 anos ficou encantado – mostrando que ainda existe uma boa harmonia entre o jogador e a franquia.

“Eu não poderia estar mais animado por um cara do que estou por Zach”, disse Wilkins sobre a escolha anterior da sétima rodada.

Videnteque também falou à mídia na terça-feira, disse que espera uma resolução rápida entre Wilkins e os Dolphins sobre um novo acordo e que deseja ficar ao lado dele nos próximos anos.

“Não há nada que eu adoraria mais do que continuar jogando com Christian Wilkins por muito tempo”, disse ele. disse.