A ex-esposa de Bam Margera, Nikki, obtém a custódia temporária do filho Phoenix

Bam Margeratem um caminho para manter um relacionamento com seu filho … mas parece que a ex-estrela de “Jackass” terá que se contentar com ligações do FaceTime com Fénixpelo menos por enquanto.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a ex-esposa de Bam Nikki está obtendo a custódia legal e física exclusiva de seu filho de 5 anos por enquanto, enquanto Bam está limitado a visitas do FaceTime.

A decisão do juiz saiu na terça-feira … Nikki estava fisicamente no tribunal e Bam apareceu por videoconferência, um prenúncio de suas próximas interações com Phoenix.

Lembre-se … Bam era solicitando guarda legal e física conjunta de Phoenix, pedindo pernoites com seu filho a cada dois fins de semana e acusando Nikki de fazer tudo o que pode para manter o menino longe dele.

Por enquanto, Bam só pode ver Phoenix pelo FaceTime por meio de ligações de 20 minutos às segundas, quartas e sextas-feiras, além de ligações de 30 minutos aos domingos. Nikki não tem permissão para monitorar as ligações.

Bam e Nikki devem voltar ao tribunal em alguns meses, então parece que esse será o status quo até então. Conforme informamos, Bam foi Levado sob custódia Quarta-feira de manhã em um subúrbio nos arredores de Filadélfia, sendo citado por embriaguez pública.

Fontes nos disseram que os policiais o viram discutindo em voz alta com uma mulher do lado de fora de um hotel e alegaram que ele cheirava a bebida e estava falando arrastado.



