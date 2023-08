A filha de Pablo Escobar herdou uma maldição: terá que pagar milhões em impostos para o famoso traficante de drogas

Pablo Emílio Escobar Gaviriao homem que marcou a história da Colômbia como um dos grandes autores de crimes voltará a ser notícia em 2023 por causa de sua vida criminosa.

Mas agora, quando muitos pensam que seu nome e seus feitos deveriam ficar no passado, o peso de sua herança reapareceu e recaiu sobre sua filha: Juana Manuela Manuela Marroquín (Manuela Escobar Henao).

Segundo reportagem da revista colombiana Semana, há uma dívida inimaginável de impostos atrasados ​​sobre muitas propriedades e edifícios pertencentes ao falecido traficante de drogas.

E é a sua filha, família directa do chefe do ‘Cartel de Medellín’ e registada como herdeira de cerca de 120 propriedades (incluindo os edifícios do Mónaco e de Dallas), a responsável por este dinheiro.

A “menina mais rica do mundo”, como alguns ousaram chamá-la por causa da herança que supostamente lhe teria deixado, tinha 10 anos quando seu pai foi morto pelas autoridades colombianas.

Junto com a mãe e o irmão, viajaram para a Argentina para reconstruir suas vidas, mudaram de nome e parecia que iriam deixar para trás todos Paulohistória.

A filha de Pablo Escobar processa Dian por esta cobrança de impostos

Segundo a mesma mídia, entre 2012 e 2013 Joana Manuela moveu diversas ações contra a Dian (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales) por denunciá-la como devedora e responsável pelos impostos sobre um grande número de propriedades que seu pai havia colocado em seu nome.

Mas já que na época EscobarApós a morte de ela, ela tinha apenas 10 anos e saiu do país, considerou que não havia justificativa para ser responsabilizada.

Além disso, nos argumentos, a própria mulher indica que não tinha idade, consciência ou responsabilidade por esses bens. Ela também não era responsável pelas cargas tributárias acumuladas nos últimos anos, embora tenham sido herdadas e seu primeiro nome aparecesse nos papéis.

Por tudo isso, somado ao fato de nem morar no campo e de não ter sido tirado nenhum lucro ou vantagem desses imóveis, ela entrou com a ação e achou que poderia sair do caso sem problemas. Mas não foi esse o caso e agora os problemas continuam a surgir.

Autoridades ratificam que Pablo Escobar herdou uma dívida de um milhão de dólares com sua filha

Segundo a reportagem publicada pela Semana, “o Tribunal Administrativo de Antioquia negou, uma a uma” as explicações, argumentos e alegações da filha de Escobar.

E afirmaram com firmeza que “os imóveis estavam em seu nome e que, durante anos, ela se omitiu de pagar impostos”. Esta resposta teria sido conhecida em 2018, mas agora está a ser reavivada porque os impostos continuam a crescer e a aumentar.

Mas foi a Declaração de Imposto de Renda de 2006 que foi a pior notícia para Juana Manuela Marroquínjá que a lista de bens que ela possuía na Colômbia e a suposta riqueza de mais de 5.400 milhões de pesos apareciam nos relatórios de Dian.

Diante desses valores, ela teve que pagar uma quantia muito grande de dinheiro para encargos tributários, mas quando não o fez, as multas e aumentos por atraso começaram a correr.

Embora ela tenha tentado responsabilizar um contador por não ter feito o procedimento correto na época, e tenha entrado com recurso no Conselho de Estado para reconsiderar a decisão, tudo foi definitivo e as dívidas permaneceram em seu nome.

Ela insistiu e interpôs recurso extraordinário perante a mesma entidade para anular todas as decisões contra ela e pôr fim ao pesadelo desta herança.

Mas após a revisão dos certificados de tradição e liberdade, que estavam em seu nome, não encontraram nada que alterasse as condições e não consideraram isso.

Qual é a dívida milionária que Pablo Escobar deixou para a filha?

Para simplificar, segundo a revista Semana, são 168 milhões de pesos por impostos atrasados ​​e descumprimento de obrigações que Joana Manuela terá que pagar ao Dian.

E um salário mínimo legal mensal ao Conselho de Estado, por considerarem que as suas reivindicações não eram justificadas e todas as suas reivindicações foram atendidas.

Esta é a história da jovem que em 1998 mudou seu nome de Manuela Escobar Henao e assim esperava não ser sobrecarregado com a herança do nome e sobrenome de Pablo Emílio Escobar Gaviria.

Mas tem sido impossível e agora a herança veio em forma de maldição para ela.