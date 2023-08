A Fórmula ABRE VAGAS no Norte e no Sudeste

A Fórmula, empresa que é uma das grandes farmácias de manipulação do país, cujo propósito é cuidar de pessoas e transformar vidas, está contratando novos funcionários no mercado. Dessa forma, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Dados – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Propaganda |Consultor(a) Magistral – Belém – PA – Efetivo;

Consultor de Campo (A Fórmula) – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Consultor de Vendas – Belém – PA – Efetivo;

Consultor de Vendas Call Center – Belém – PA – Efetivo;

Consultor (a) de Call Center – Belém – PA – Efetivo;

Consultor (a) Magistral – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Laboratório I – Belém – PA – Efetivo.

Mais sobre A Fórmula

Sobre a empresa, podemos frisar que A Fórmula é uma empresa que leva qualidade e tradição para todas as Regiões do Brasil. São 32 anos de inovação, investimentos em pesquisa e processos produtivos de excelência que reforçam o propósito de ser especialista em cada cliente.

Sua missão é oferecer produtos e serviços que promovam a saúde, beleza e felicidade, com processos produtivos de excelência e responsabilidade social, de maneira a gerar uma experiência que envolva o consumidor em um universo de tradição, originalidade e pioneirismo.

Há mais de 30 anos, A Fórmula se destaca pelo carinho com seus clientes. Um sentimento que se traduz no dia a dia, investimentos em pesquisa, projeto arquitetônico, tecnologia e manipulação das fórmulas seguindo rígidos padrões de qualidade e respeito ao meio ambiente.?

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!