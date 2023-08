A Hora do MMA com Aljamain Sterling, Eddie Hearn, Ian Machado Garry e Terrance McKinney

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: O campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling discutirá sua próxima defesa de título contra Sean O’Malley neste fim de semana no UFC 292.

13h25: Examinamos mais de perto um movimentado fim de semana de esportes de combate.

14h10: Terrance McKinney vai recapitular seu nocaute memorável no fim de semana passado no UFC Vegas 78.

14h30: Ian Machado Garry reage ao enfrentar o oponente de última hora Neil Magny no UFC 292.

15h: Eddie Hearn vai relembrar o grande nocaute de Anthony Joshua no último sábado e o que vem a seguir.

15h30: Os garotos do parlay relembram sua seleção mais recente e GC recapitula suas escolhas do fim de semana passado.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.