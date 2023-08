A Hora do MMA com Charles Oliveira, KSI, Cory Sandhagen, Dan Hardy, Chris Avila e Luciana Andrade

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Vamos dar uma olhada em Jake Paul vs. Nate Diaz e UFC Nashville.

13h45: Chris Avila se junta ao show após sua vitória sobre Jeremy Stephens.

14h: Dan Hardy relembra o movimentado fim de semana em esportes de combate.

14h30: Cory Sandhagen reflete sobre sua vitória no UFC Nashville e o que vem a seguir.

15h: Analisamos a seleção mais recente de parlay boys e GC recapitula suas apostas.

15h20: Luciana Andrade volta para contar as novidades de sua vida.

15h30: Charles Oliveira vê a revanche do título contra Islam Makhachev no UFC 294.

16h: KSI discute as últimas novidades do mundo do boxe, sua próxima luta contra Tommy Fury e muito mais.

