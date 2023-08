A Hora do MMA com Demetrious Johnson, Tim Welch, Shane Burgos e Andre Petroski

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h05 ET: O peso médio do UFC, Andre Petroski, mostra sua próxima luta no UFC 292 contra Gerald Meerschaert.

13h25: Shane Burgos, destaque do PFL, fala sobre os playoffs de 2023.

13h45: O técnico de Sean O’Malley, Tim Welch, analisa a luta pelo título do UFC 292 contra Aljamain Sterling.

14h05: Parlay Pals estão de volta para as melhores apostas no UFC 292.

14h30: Peso Mosca GOAT Demetrious Johnson fala sobre seu próximo movimento.

15h: respondo a todas as suas melhores perguntas sobre o nariz.

