A Hora do MMA com Sean O’Malley, Fedor Emelianenko, Cris Cyborg e Tatiana Suarez

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Todas as suas perguntas respondidas na última edição do On The Nose.

14h15: A campeã peso-pena do Bellator Cris Cyborg se junta a nós para falar sobre sua próxima luta.

14h40: Peso-palha do UFC Tatiana Suarez detalha sua vitória no UFC Nashville sobre Jessica Andrade.

15h05: “Sugar” Sean O’Malley mostra sua luta pelo título do UFC 292 contra o campeão peso galo Aljamain Sterling.

15h35: Fedor Emelianenko, ex-campeão peso-pesado do PRIDE, retorna para falar sobre seu próximo passo.

16h: Os Parlay Pals estão de volta para as melhores apostas no UFC Vegas 78.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.