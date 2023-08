Tele 2023 Ianques de Nova Iorque estão afundando sem deixar vestígios.

Uma derrota por 2 a 1 para o Nacionais de Washington na noite de terça-feira vi o Bombardeiros do Bronx‘ A seqüência de derrotas se estende por nove jogos – uma sequência histórica sem vitórias que já viu Nova Iorque cair cada vez mais fora do liga americana corrida de playoffs. Os Yankees estão 60-65 e a impressionantes 10 jogos da vaga final do wild card.

Ofensa anêmica dos Yankees

Ao longo de sua seqüência de nove derrotas consecutivas, o Yankees estão rebatendo uma média de rebatidas de 0,176 como equipe, marcando apenas 21 corridas em 81 entradas. Suas 524 corridas marcadas nesta temporada são o menor total da Pelo menos divisão – em que Nova Iorque está prestes a terminar em último pela primeira vez desde 1990.

Os Yankees, historicamente o time de maior sucesso em Liga Principal de Beisebol, perdeu os playoffs pela última vez há sete anos e é muito provável que esteja de fora neste mês de outubro. O ianques estão acertando 0,230 como um time – a segunda menor média de rebatidas do liga americana – e ter apenas um jogador com mais de 20 home runs. Isso seria o AL MVP reinante Aaron Juizcujas lesões lhe custaram mais de 50 jogos nesta temporada.

Ajuda no caminho?

Na terça-feira, Yankees gerente Aaron Boone entregou uma estreia na liga principal a um dos Nova Iorqueprincipais clientes em potencial. Everson Pereira começou no campo esquerdo em Estádio Yankee e fez 0 de 3 com uma caminhada.

A atual safra de jogadores das principais ligas experientes e caros dos Yankees não está realizando o trabalho de maneira satisfatória para seus torcedores vorazes, mas o sistema agrícola também não parece estar preparado para o futuro. Especialistas classificaram Nova Iorquea safra de prospectos das ligas menores como a nona pior no beisebol – e embora sempre possa haver joias escondidas nos níveis mais baixos, rivais de divisão como Baltimore e Baía de Tampa têm sistemas agrícolas de alto nível e, portanto, parecem mais bem posicionados para triunfos futuros.