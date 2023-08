A lenda da NFL Brett Favre enfrenta acusações de retenção de textos no caso do Bem-Estar do Mississippi

Fquarterback da NFL do Worms Brett Favre está enfrentando um escrutínio intensificado em seu caso de bem-estar no Mississippi, acusado de ocultar mensagens de texto significativas. O Departamento de Serviços Humanos do Mississippi (MDHS) afirma que Favre não atendeu aos pedidos de evidências por mensagens de texto, complicando ainda mais a já complicada situação.

O MDHS apresentou um documento de 14 páginas alegando que Favre reteve mensagens cruciais para o caso. Embora seu nome aparecesse como remetente e destinatário nessas mensagens, Favre questionou sua autenticidade e não verificou sua validade.

O documento afirma: “Apesar de ser identificado como remetente ou destinatário dessas mensagens de texto, Favre se opôs e alegou que não poderia verificar a autenticidade de muitas dessas mensagens de texto”. Além disso, o MDHS acusa Favre de se recusar a compartilhar esses textos com outros co-réus, apesar dos seus pedidos.

Originalmente acusado de aceitar US$ 1,1 milhão por aparências não cumpridas, o caso tomou rumos inesperados, complicando ainda mais o assunto. Brett FavreO envolvimento de um processo civil, com o objetivo de recuperar fundos de assistência social do Mississippi mal utilizados, continua complicado.

Favre é acusado de falta de cooperação

De acordo com AJ Perez do Front Office Sports, os advogados do MDHS afirmam que Favre não respondeu aos pedidos de descoberta ao não fornecer os textos solicitados. O documento diz: “Apesar de ser identificado como remetente ou destinatário dessas mensagens de texto, Favre se opôs e alegou que não poderia verificar a autenticidade de muitas dessas mensagens de texto”.

Alegadamente, favorito desviou US$ 5 milhões do orçamento federal do estado para construir uma quadra de vôlei na faculdade de sua filha. Embora alguns dos textos de Favre sobre o escândalo sejam públicos, a autenticação está pendente antes de poderem ser utilizados em tribunal.

Ex-chefe do MDHS John Davis e Nancy Novo, que administrava uma organização sem fins lucrativos que usava fundos de Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) para o centro de vôlei, se declarou culpado de acusações federais e estaduais. Favre, não enfrentando acusações criminais, trocou mensagens com New, agradecendo pelos fundos relacionados à instalação.

O recente processo legal destaca a falta de cooperação de Favre. Apesar dos pedidos específicos de textos envolvendo outros réus, Favre apresentou 24 páginas de documentos.