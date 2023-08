A lenda da WWE Ric Flair descreve como é fumar maconha com Mike Tyson

Mike Tyson famosamente tem seu ‘caixa quente‘ podcast, onde ele fala com celebridades de todas as esferas da vida e costuma fumar maconha com elas durante as filmagens. Mas as pessoas podem não saber que ele também tem um enorme império de cannabis, onde vende não apenas flores, mas também gomas. Ele decidiu fazer parceria com algumas outras celebridades ao longo do caminho, uma delas é WWE lenda Ric Flair. Eles compartilham uma empresa de venda de maconha e nunca tiveram vergonha de mostrar vídeos dos dois fumando juntos. Ambas as lendas fizeram isso várias vezes. Em um dos episódios do podcast de Mike Tyson, ele ficou muito chapado com Ric Flair, mas Mike gosta de fumar maconha.

Rick Flair pensou que tinha morrido por fumar maconha

Um dos efeitos mais profundos do consumo de maconha é o fato de que você pode permanecer em um estado quase vegetativo se consumir muito dela. Isso é exatamente o que aconteceu com Ric Flair uma vez com Mike. Em um episódio recente do podcast de Theo Von, o ‘Nature Boy’ revelou que ficou tão chapado que sentiu que morreu novamente. Não foi até as 3 da manhã daquele mesmo dia que a lenda deu sinais de que estava bem ao ligar para alguém. Mas isso vai ensiná-lo a não tentar enganar Mike Tyson. Aqui está o que Flair disse: “Eu disse a mim mesmo… ‘Eu morri? Acabei de morrer?’ Sinto-me como quando estava em coma. Mas consigo pensar, e acho que não conseguia pensar quando estava em coma. Era assim que eu falava comigo mesmo.”

Ric Flair passou 11 dias em coma induzido em 2017, após sofrer uma emergência médica. O ‘Nature Boy’ foi colocado em coma induzido após complicações de uma cirurgia intestinal que o causou insuficiência renal e muitos outros problemas. Isso aconteceu em agosto de 2017 e ele foi solto em setembro. Ric ficou tão chapado com Mike Tyson que se sentiu como quando estava em coma. Caso ele esteja planejando ficar chapado com qualquer outra celebridade no futuro, nós o aconselhamos a evitar nomes como Snoop Dogg, Whiz Khalifa e Willie Nelson. Ao lado de Mike Tyson, esses três também pegam pesado com a erva.