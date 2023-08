A lenda do tênis Venus Williams sofre uma derrota esmagadora na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos

AA lenda do tênis americano Venus Williams, bicampeã do Aberto dos Estados Unidos, enfrentou uma eliminação dolorosa da edição de 2023 do torneio no primeiro round.

O Veterano de 43 anosque chegou a Flushing Meadows com grandes esperanças de passar das primeiras rodadas, ficou cambaleando Belga qualificador Saudações Minnen em uma partida clara e unilateral.

Perda desigual de Venus Williams

Vênus Williamsque estava interpretando ela 100ª partida no torneio nela 24º Aberto dos EUAcaiu em um brutal 6-1, 6-1 derrota para o número 97 do mundo Saudações Minnen.

Foi uma performance de pesadelo para Willians, marcando sua terceira derrota consecutiva na rodada de abertura do torneio. Esta derrota foi particularmente dolorosa, pois foi a derrota mais desigual de todos os tempos no Aberto dos EUA.

“Acho que não joguei mal” Williams refletiu após a partida. “Acho que foi apenas um daqueles dias em que é apenas azar.”

Willians continuou dizendo “Tenho que dar crédito ao meu oponente. Quero dizer, não houve um único arremesso que ela não pudesse acertar. Mesmo quando eu acertei arremessos realmente incríveis, ela acertou um arremesso vencedor ou um drop shot.”

Quanto a Recordaçõesela comentou sobre a oportunidade de enfrentar Willians dizendo: “É incrível jogar contra uma lenda como Williams. Ela tem golpes incríveis, saque incrível, então eu realmente tentei jogar de forma agressiva, fazer com que ela se movesse o máximo possível, até mesmo acertar alguns drop shots, aos quais não estou acostumado – – mas vou continuar fazendo isso, eu acho.”

A histórica jornada de Venus Williams no US Open

O relacionamento de Venus Williams com o Aberto dos EUA tem sido uma história de triunfos, desafios e reviravoltas inesperadas.

O ícone do tênis fez sua estreia no US Open em 1997 e rapidamente deixou sua marca ao chegar à final.

Sua descoberta veio 2000 quando conquistou seu primeiro título no Aberto dos Estados Unidos, preparando o terreno para uma era dominante no tênis feminino.

Ao longo dos anos, Willians tornou-se sinônimo de torneio, acumulando inúmeros momentos memoráveis.

Seus saques poderosos, capacidade atlética notável e determinação inabalável levaram a um segundo Aberto dos EUA título em 2001consolidando seu status como uma das lendas do torneio.

No entanto, a última parte Jornada da Williams no Aberto dos EUA foi marcado pela adversidade. Lesões e competição acirrada começaram a cobrar seu preço, levando a uma série de saídas precoces.

Sua última derrota para Saudações Minnen estende uma série desanimadora de 12 consecutivos saídas antecipadas de Grand Slam eventos.

Vênus Williams’ A jornada no Aberto dos Estados Unidos, que se estende por quase três décadas, tem sido uma inspiração para inúmeros fãs de tênis. Embora este último revés todo mundo está pensando em um aposentadoria iminente para a veterana, seu legado como pioneira e campeã permanecerá intacto.

Quanto aos seus planos para o resto do ano, ela permaneceu incerta, afirmando: “Não sei o que farei neste outono. Definitivamente, é muito cedo para dizer.”