A lenda do wrestling Terry Funk morre aos 79 anos

Lenda do wrestling Terry Funk – um membro do Hall da Fama da WWE – morreu … Ricardo Flair anunciou quarta-feira.

Em toda a minha vida, nunca conheci um cara que trabalhasse mais. Terry Funk era um grande lutador, artista, incrivelmente destemido e um grande amigo! Descanse em paz, meu amigo Terry Funk, sabendo que ninguém jamais irá substituí-lo no mundo do wrestling profissional! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/EYMAKOzxnx

Mick Foley acrescentou em homenagem em sua página do Instagram que a filha de Funk havia confirmado a ele a notícia devastadora no início do dia.