A luxuosa mansão onde Shakira e Lewis Hamilton tiveram seus encontros secretos em Ibiza

Tluxuosa propriedade onde Shakira se encontrou com Lewis hamilton em Ibiza tornou-se objeto de muita discussão.

Rumores persistem sobre seu suposto caso e Shakirarecente proximidade com o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis hamilton.

Em meio a indícios anteriores de uma possível brecha entre eles, agora foi divulgado que um novo encontro ocorreu em um local particularmente exclusivo.

modelo e apresentadora espanhola Gorro Tamaradurante sua aparição no programa de TV espanhol ‘Y ahora Sonsoles’, relatado nas instalações do ‘Villa Coco Loco’ em Ibiza.

Ela detalhou suas descobertas sobre os supostos encontros entre o artista e o heptacampeão de F1.

“Podemos confirmar que hamilton viria à noite, presumivelmente para se encontrar com Shakira, é claro… Podemos confirmar, com base em alguém com quem falei, que eles viram Hamilton entrar neste complexo uma noite”, disse o apresentador espanhol com confiança.

“O problema é que eles não foram vistos fora deste complexo luxuoso e muito particular.”

Como o interesse por este assunto se intensificou, após sua menção no programa de TV, surgiram detalhes sobre a suposta localização dos encontros entre Shakira e Hamilton.

O portal ‘Ecodisseny’, construtora especializada em paisagismo e construção de imóveis exclusivos, disponibiliza imagens através das quais fica evidente que o imóvel possui piscina, terraços abertos, jardins luxuriantes e folhagens únicas.

A sua vista deslumbrante, realçada pela proximidade ao mar, evoca verdadeiramente um ambiente paradisíaco.

Sabe-se que Shakira passou os dias de julho e agosto neste local.

Sobre hamiltonA programação da Fórmula 1 está alinhada com o período que antecedeu o Grande Prêmio da Bélgica, onde o piloto britânico conquistou o quarto lugar e registrou a volta mais rápida da corrida.

“Ele ia a boates renomadas para festas”, Boné adicionado.

“Posteriormente, para onde ele foi…? Aqui, ao lado de nosso Shakirapara encerrar a noite da melhor maneira possível.”

Quando Lewis Hamilton volta à ação na Fórmula 1?

Após um hiato devido ao verão europeu, a Fórmula 1 será retomada no final de agosto, com o Grande Prêmio da Holanda ocorrendo no circuito de Zandvoort de sexta-feira, 25 de agosto a domingo, 27 de agosto.