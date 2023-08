A mãe de Lil Tay atualiza a batalha pela custódia e abre caminho para o retorno de Tay

Lil Tay está na fila para um retorno após a farsa de sua morte … porque houve desenvolvimentos significativos na batalha pela custódia de sua mãe com o pai de Tay.

Além do mais, os advogados dizem que Angela tem poder de decisão exclusivo e autorização judicial para se mudar com Tay para fora de Vancouver, se ela escolher.

Lembre-se, foi Christopher quem conseguiu uma ordem judicial em 2018, exigindo que Tay deixasse LA, voltasse para Vancouver e parasse de produzir conteúdo online. Agora, os advogados de Angela estão dizendo que isso mudou… eles dizem que as ordens do tribunal ajudarão Tay a progredir em sua carreira.

Ela continua: “Estou financeiramente arruinada lutando pelos direitos e pela liberdade de minha filha, que nunca deveriam ter sido tirados para começar. Ganhamos nosso caso no tribunal e meus filhos e posso finalmente superar esse pesadelo. Minha filha pode perseguir e realizar seus sonhos em seus próprios termos, e finalmente somos uma família feliz novamente, juntos.”

Christopher conseguiu que ele queria um carreira mais tradicional – coisas como cantar e atuar. Mas, com a mãe no comando, Lil Tay pode voltar a ficar online em pouco tempo.

Entramos em contato com Christopher para comentar sobre as mudanças de custódia, mas ele disse que não tinha comentários.

