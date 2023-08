A mãe de Zach Wilson, que ainda odeia fãs ‘tóxicos’ dos Jets, abalada por casa inundada

Zach Wilson‘sufocar, Lisa Wilsonse tornou viral no final do ano passado devido a ligar para o Jatos de Nova York base de fãs “tóxica” e claramente ainda tem algum ressentimento, evidenciado por sua recente história no Instagram enquanto estava no Jogo do Hall da Fama de 2023 em Cantão na quinta-feira.

Lisa, 50, não especificou o que o fã dos Jets disse, mas escreveu que estava “educadamente” deixando o “cara” atrás dela saber que ela não gostou de seus comentários.

Rodgers: “As últimas seis semanas foram as mais divertidas que já tive”LAPRESSE

O momento ocorreu após um longo passe concluído por Zach, então ela provavelmente estava apenas defendendo seu filho, que é o que geralmente coloca Lisa em apuros.

As histórias de Lisa no IG continuaram mostrando a casa de sua família em Utah afetada por grandes enchentes. A casa de seus vizinhos foi totalmente devastada, então os Wilsons tiveram sorte de o dano não ter sido terrível.

A mãe de seis filhos então detalhou como ela só conseguiu tomar um banho rápido depois de chegar em casa e avaliar os danos antes de ir para o jogo de futebol do filho na escola.

Lisa Wilson é uma supermãe

A história de Lisa também foi sobre a estreia de sua filha torcendo no jogo de futebol americano pré-temporada entre juniores e seniores.

A Sra. Wilson aparentemente não para, indo de um jogo de futebol profissional para um evento do ensino médio, e diz que ser mãe de meia dúzia de filhos é um “ato de equilíbrio”.

Ela faz questão de apoiar todos os seus filhos e estar presente em cada um de seus jogos, recitais e muito mais.

Apesar de ser odiado pelo início lento de Zach no NFLela é apenas uma mãe amorosa no final, mas os fãs “tóxicos” provavelmente não se importam de qualquer maneira.