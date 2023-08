A melhor escolha projetada Drake Maye comemora Sam Howell sendo nomeado Washington Commanders começando QB

Cho teria pensado que Universidade da Carolina do Norte seria o próximo viveiro para NFL zagueiros?

Isso pode ser o caso, como na sexta-feira, Sam Howell foi nomeado o zagueiro titular do Comandantes de Washington pelo treinador principal Ron Rivera. Howell venceu o veterano Jacoby Brissett em uma competição acirrada.

Howell passou três anos na UNC, atuando como titular desde o primeiro ano até o primeiro ano. Ele se declarou logo após uma temporada final mais ou menos e foi escolhido na 5ª rodada do Draft de 2022 da NFL. As partidas de Carson Wentz e Taylor Heinicke abriu o caminho para Howell começar.

A troca da guarda na UNC

A maior razão pela qual Howell deixou a escola cedo: Drake Maye. O talento em ascensão como zagueiro foi o reserva de Howell durante a última temporada deste último, e Howell corria o risco de ser usurpado no ano seguinte.

Enquanto Howell se desenvolveu como um novato em Washington, Maye rasgou na Carolina do Norte, ganhando mais de 5.000 jardas no total e marcando 45 touchdowns no total. Ele foi nomeado o Jogador do Ano do ACC em 2022 e é considerado um candidato sério ao Heisman nesta temporada.

Com Howell sendo nomeado o titular, Maye gritou seu ex-colega de faculdade nas redes sociais.

Se tudo correr bem em 2023, espera-se que Maye seja uma das duas primeiras escolhas no Draft de 2024 da NFL. Ele está competindo com USCde Caleb Williamsque ganhou o Prêmio Heisman de 2023, para ser o primeiro zagueiro escolhido.