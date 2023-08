A mensagem comovente de Angus Cloud sobre seu pai antes de sua morte

Tmundo da atuação sofreu um grande golpe na segunda-feira, quando Nuvem AngusFezco da série da HBO ‘Euphoria’ estrelando Zendayafaleceu.

O ator de 25 anos morreu de uma possível overdose, com amplamente divulgado que angus tinha um histórico de problemas de saúde mental e que era conhecido por seus vícios.

Segundo o site americano TMZ, uma overdose pode ter sido desencadeada pela morte do pai, ocorrida uma semana antes.

O fato de ter passado pela dor de queimar o pai pode ter levado à morte do jovem ator.

A declaração sobre a morte de Angus Cloud

“É com o coração mais pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível hoje”, dizia um comunicado divulgado pela família do artista.

“Como artista, amigo, irmão e filho, angus foi especial para todos nós de muitas maneiras.

“Na semana passada ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda.

“O único conforto que temos é saber angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo.

“angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio.

“Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos.

“Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando esta perda devastadora”.

A morte do pai de Angus Cloud foi um grande revés

Segundo a família do ator, Nuvem lutava “intensamente” com a perda do pai, cuja causa da morte é desconhecida.

Ele foi enterrado na Irlanda poucos dias antes da morte do ator de ‘Euphoria’.

Na verdade, a morte de seu pai o levou a lutar contra um colapso mental muito sério.

“angus vinha lutando contra graves pensamentos suicidas depois de voltar da Irlanda, onde angus e sua família colocou seu pai para descansar”, disse uma fonte próxima à família ao ET.

“angus estava com sua família enquanto tentava superar a dor”.

Em 14 de julho, Nuvem levou para sua mídia social para enviar uma mensagem para seu falecido pai.

O ator compartilhou uma imagem do pai vestido de vermelho, sorrindo, e acrescentou a legenda “sinto sua falta”.

angus considerava-o seu melhor amigo e, quando iniciou a carreira de ator, era um de seus companheiros constantes.