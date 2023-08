A mensagem enigmática de Mbappe: Sou um garoto top, uma contratação cara

Kylian Mbappe ainda está determinado a criar manchetes nas redes sociais, com as suas constantes ‘piscadelas’ para uma possível transferência neste verão.

No dia em que rumores de que Real Madrid poderia estar negociando para o atacante francês surgiu, Mbappé postou uma imagem dele no Instagram com uma mensagem enigmática.

Uma música com uma mensagem

O atacante queria compartilhar uma música, intitulada ‘Especial’, do cantor Dave em colaboração com Tiakola. Nada fora do comum quando se trata disso, mas a primeira frase da música diz: “Sou um Top Boy, uma contratação cara como Moiss Caicedo em Londres”.

Além disso, Mbappé adicionou três emojis que aumentaram ainda mais as expectativas: uma bomba, duas mãos ‘fechando um acordo’ e uma chama final. Assim que a imagem foi publicada, as redes sociais começaram a se iluminar com todo tipo de comentários.

Além disso, só para aumentar o drama, o cantor da música, Tiakola, respondeu Mbappé mensagem enigmática com um coração branco. Parece que Real Madrid fechou seu mercado de transferências e não planeja fazer qualquer movimento para o Estrela do PSG, mas as mensagens de Kylian significam que a porta não está totalmente fechada.