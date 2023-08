A mudança dos filhos de Britney Spears para o Havaí tem fãs especulando que seja a última linha de pensão alimentícia de Federline da superestrela

BOs filhos de ritney Spear, Preston e Jayden, junto com Kevin Federline e o noivo, todos se mudaram para o Havaí, e rumores circularam sobre o ex de Britney procurando uma última linha de pensão alimentícia, já que no estado de Aloha, a idade de reivindicação de pensão alimentícia é 23 anos.

Federline mudou-se para o Havaí com Preston, Jayden, a filha Kori, de 21 anos, e o filho Kaleb, de 19, que divide com sua ex-noiva Shar Jackson, bem como as filhas Jordan, que completa 12 anos na semana que vem, e seu noivo, Victoria Prince.

Britney Spears explode sobre o incidente de Wembanyama em um vídeoMarca English

Enquanto isso, de acordo com o Page Six, os filhos adolescentes de Britney Spears estão “muito tristes” com o terrível desastre natural que está ocorrendo no Havaí com o grandes incêndios florestais que deixaram 55 vítimas.

De acordo com o advogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, os filhos de Britney são “[They are] pessoalmente não [affected]mas há pessoas na área que estão morrendo e tendo suas casas destruídas, então é muito traumático”, disse o advogado do pai deles, Kevin Federline”.

“Obviamente, agora, todos estão muito tristes com o que está acontecendo lá com os incêndios e as vítimas dos incêndios, mas além do trauma disso, eles estão muito felizes por estarem lá..” Ele elaborou.

Dizem que os filhos de Britney Spears estão animados para estar no Havaí

Além da situação atual, o advogado disse ao jornal: “Eles adoram lá. Eles já estiveram lá antes de decidirem se mudar, mas estão muito felizes lá”. ao mesmo tempo em que olha positivamente para “construindo um futuro em um novo ambiente, fazendo novos amigos e explorando novas oportunidades.”

“Eles estão entusiasmados com isso”, acrescenta Kaplan. “Eles estão vivendo no paraíso.”

Enquanto isso, Britney Spears estava a bordo com seus filhos deixando o estado em que cresceram, “Para seu crédito, Britney Spears não irá interferir e consentir com a mudança,“, de acordo com uma carta obtida pela agência.

Os fãs especularam que Federline estava em seu último trecho para receber pagamentos de pensão alimentícia, desde que seus filhos continuassem estudando.