A NATURA comprou a AVON? Entenda a história das EMPRESAS GIGANTES de beleza

A Natura é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo e, recentemente, adquiriu a Avon, criando uma gigante na indústria da beleza. Esta aquisição é um marco significativo na história dessas duas empresas.

Aquisição da Avon pela Natura

Em 2020, a Natura adquiriu a Avon, marcando o início de uma nova fase para ambas as empresas. Esta aquisição tem sido um processo desafiador, mas também uma oportunidade para a Natura expandir seus negócios e fortalecer sua posição no mercado.

A integração dos negócios da Natura e da Avon é um processo complexo. O objetivo é unificar as forças de vendas das duas empresas, permitindo que os vendedores da Natura e da Avon tenham um único cadastro e possam registrar os pedidos de produtos no mesmo aplicativo. Os centros de distribuição das duas empresas já foram integrados.

As vendedoras da Avon, anteriormente conhecidas como representantes, e as consultoras da Natura agora têm o mesmo nome: consultoras de beleza. Esta mudança reflete a visão de que as vendedoras são uma força essencial na venda de produtos de beleza.

O CEO da Natura&Co America Latina, João Paulo Ferreira, revelou que atualmente cerca de 30% das vendedoras na região vendem produtos tanto da Natura quanto da Avon. O objetivo é aumentar esse número para mais de 70% nos próximos meses. Este processo de integração começará no Brasil no segundo semestre.

O impacto da venda da Aesop

Enquanto a Natura e a Avon estão se integrando, o grupo Natura também está vendendo a Aesop, uma marca australiana de produtos de beleza, para a L’Oreal. Esta venda ajudará a fortalecer a estrutura de capital da empresa.

Ainda, de acordo com o CEO da Natura, João Paulo Ferreira, o consumo será mais moderado em comparação com o ano passado. A situação econômica atual sugere uma abordagem cautelosa para a empresa.



A Natura também está planejando expandir seu negócio de soluções de pagamento, o Natura&Co Pay, que deve receber um novo nome e expandir-se para a Argentina e outros países da região.

De todo modo, a aquisição da Avon pela Natura representa uma grande mudança na indústria da beleza. Com a integração dos negócios e a expansão dos serviços, a Natura está se posicionando para um futuro de crescimento e sucesso.

A história e evolução da Natura

A Natura, um nome de peso no universo da cosmética mundial, nasceu no coração do Brasil em 1969. Com o decorrer dos anos, a marca evoluiu para se tornar uma gigante multinacional, oferecendo uma vasta gama de produtos de beleza e higiene pessoal.

Nasceu como uma modesta loja de produtos de beleza e higiene pessoal, mas rapidamente ganhou destaque graças à sua abordagem inovadora e sustentável. Hoje, a Natura é líder no segmento de vendas diretas no Brasil, com um volume de negócios líquido de 7,9 bilhões de reais em 2016. Nela trabalham mais de 6400 colaboradores, além de contar com a colaboração de 1,8 milhões de consultores.

A empresa não se limita ao Brasil, com presença em países como Argentina, Bolívia, Chile, México, Peru, Colômbia, Estados Unidos e França. A empresa possui fábricas em Cajamar, no estado de São Paulo, e em Benevides, no estado do Pará. Além disso, possui centros de pesquisa e tecnologia em São Paulo, Manaus e Nova Iorque.

Os produtos da Natura são conhecidos por evocar prazer e bem-estar, estimulando os sentidos e aprimorando a relação do usuário consigo mesmo, com seu corpo, com os outros e com o mundo. A empresa oferece uma variedade de produtos em várias categorias, como banho, corpo, rosto, cabelo e perfumes.

A Natura preza pelo uso de ingredientes vegetais provenientes da biodiversidade brasileira, colhidos em parceria com comunidades locais. Esta abordagem não só adiciona um toque único a seus produtos, mas também contribui para a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades.

Desde suas origens, a Natura tem se empenhado na promoção da sustentabilidade. Em 2014, tornou-se a maior empresa com certificação B Corp do mundo e a primeira empresa de capital aberto a receber essa certificação. Esta conquista reflete o compromisso da Natura em gerar um impacto ambiental, social e econômico positivo.