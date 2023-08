A notícia desagradável que os assinantes da NETFLIX receberam em agosto

Já sabe qual a notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam neste mês? Então, se também é usuário do streaming confira neste texto o que gerou a insatisfação de vários clientes.

A notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam

Não há como negar que a Netflix é uma das plataformas de streaming mais usadas em todo mundo. Aliás, é muito difícil que alguém que goste de ver filmes ou séries não tenha uma conta nela.

Infelizmente a empresa anunciou mudanças neste mês de agosto que gerou e está gerando a insatisfação de muitos clientes. Assim, entre essas alterações, está um tópico muito discutido nos últimos meses, que é o compartilhamento de contas.

Compartilhamento de contas na Netflix

A primeira notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam neste mês é em relação às mudanças que vão de fato ocorrer no compartilhamento de contas na plataforma.

Para entender, até o momento, muitos assinantes optavam por dividir um plano familiar entre amigos ou conhecidos, para que o valor dos custos mensais fossem menores. Porém, a prática foi proibida, o que fez com que muitos usuários se frustraram e até mesmo cancelassem a assinatura.

No momento, só podem usar o plano família as pessoas que moram no mesmo ambiente. Então, se você dividia a conta com amigos de outras cidades ou casas, saiba que isso não poderá mais acontecer.

Notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam em agosto: cancelamentos de conteúdos

Outra notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam neste mês foi o cancelamento de conteúdos muitos populares no catálogo. Aliás, destaque para três séries espanholas que são queridas pelo público:



Até o Céu;

Apaixonados Outra Vez;

Bem-vindos ao Éden.

Os conteúdos foram oficialmente retirados da plataforma e os usuários não têm mais acesso. Ou seja, mesmo que estivessem assistindo alguma das séries, não poderão continuar.

Essas notícias fizeram com que as redes sociais fossem tomadas por críticas à plataforma. Assim, era possível encontrar o descontentamento de milhares de usuários em relação ao compartilhamento de senhas e agora aos cancelamentos de conteúdos.

Netflix enfrenta problemas com Roberto Carlos

Parece que a plataforma de streaming não enfrenta uma boa fase. Isso porque, além da notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam, a empresa também informou que levou uma negativa do cantor Roberto Carlos.

A equipe do cantor de 82 anos vetou o uso de sua música Amada Amante em um filme que estava sendo produzido pela plataforma. Então, seria uma produção sobre crimes financeiros.

Segunda uma nota da empresa, o problema foi que a personagem, o contexto e a sinopse não tem nenhuma relação com o poema, letra e a música do cantor. Mas, alguns fãs acreditam que não seja esse o real motivo.

Fãs esperam melhoras após a notícia desagradável que os assinantes da Netflix receberam

Após as notícias nada agradáveis, os fãs esperam que a Netflix promova melhorias e entregue benefícios que tornem a sua presença na plataforma mais valorizada. Bem como, anunciem atualizações em seu catálogo que são muito esperadas.

Anúncios da Netflix até 6 de agosto

Para melhorar um pouco o ânimo de seu público, confira alguns dos lançamentos da semana de 31 de julho a 6 de agosto, que estão programados na plataforma.

Na segunda-feira, 31, foi lançada a segunda temporada de BASTARD!!, uma série original Netflix, no estilo anime e que mistura fantasia e aventura. No mesmo também, o documentário original Untold: Jake Paul the Problem Child também foi liberado aos usuários.

Na terça-feira o primeiro lançamento foi o filme documentário Mark Cavendish: Pedalando até o fim, produzido no Reino Unido em 2023. Em seguida, há também a produção Contaminação: a verdade sobre o que comemos, que é uma produção estadunidense, que mostra as infrações da oferta alimentar nos EUA.

Os fãs de Heartstopper se alegraram na quarta com o lançamento oficial da segunda temporada, que era tão aguardada pelo público do streaming. Além disso, foi lançada a temporada 2, parte 2 de O Poder e a Lei. Bem como, os filmes De Frente, 100 coisas para fazer antes de virar um Zumbi e Operação: Arma Secreta.

Para quinta foram programados os lançamentos do Reality Show culinário “Mandou Bem: desafio dos confeiteiros”, além de estrear a primeira temporada de duas novas séries, que são:

As últimas horas de Mario Biondo;

O homem mais procurado da Índia.

Os assinantes da plataforma podem conferir todos os lançamentos e novidades por meio das notificações do aplicativo. Bem como, pela página principal, que dá destaque aos novos conteúdos.