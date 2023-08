A nova faixa de Shakira também pode falar sobre Gerard Piqué: tudo o que sabemos sobre o próximo lançamento

Shakira e Gerard PiquéA separação acelerou o lançamento de singles e músicas da cantora, apresentando muitas dores e desabafos contra o ex-parceiro.

A separação de pique resultou nos lançamentos de sucesso de ‘Te felicito’, ‘Monotonia’, ‘Bzrp Music Sessions, vol. 53’, ‘Acrostico’, ‘TQG’ e ‘Taça Vazia’.

Parece que algo mais está por vir, já que relatos sugerem que o 12º álbum de estúdio da cantora está a caminho.

Parece que o desgosto servirá de inspiração para este projeto, e é por isso que se espera que outras músicas do novo álbum sejam semelhantes e carreguem mensagens mais implícitas sobre sua recente separação.

Os detalhes do novo projeto de Shakira

Até agora não houve nenhuma palavra oficial de Shakira ou sua gravadora, mas suas canções recentes têm sido em espanhol e muito focadas na Espanha e na América Latina. No entanto, parece que também haverá músicas em inglês no projeto.

Isso é reforçado pelo fato Shakira recentemente foi para Londres, Inglaterra, para trabalhar com o compositor David Stewart.

Ele é um dos mais importantes da indústria da música, já foi responsável por criar sucessos para os Jonas Brothers e BTS.

“Em Londres, trabalhando com David Stewart sobre o que pode ser meu próximo single”, escreveu ela em suas contas de mídia social.

Shakira está se sentindo extremamente criativa

Em setembro de 2022, ela também lançou alguma luz sobre o que tem feito no estúdio.

“Achei que o álbum estava pronto, mas toda vez que entro em estúdio para ajustar um verso ou mixar uma música que está quase pronta para sair, acabo com uma música nova, porque nesse momento me sinto criativo e me sinto é uma maneira incrível”, afirmou.

Sem saber quais músicas serão incluídas no álbum, relatos afirmam que colaborações com barbear e Karol G também pode fazer parte do lançamento.

Além disso, também há rumores sobre músicas com coelho mau, rosália, Ed Sheeran, J Balvin e Jogo frio.

Em mais uma etapa de sua vida, com o amor no ar por pique e com seus filhos Milão e Sasha recém-nascido, 2017 viu o lançamento de ‘El Dorado’, um álbum que teve várias colaborações e também uma mistura de linguagens.

Esse álbum também tinha referências a piquemas positivos, especificamente ‘Amarillo’ e ‘Me enamore’.