A nova Inteligência Artificial que poderá ir às reuniões por você

A Inteligência Artificial (IA) tem se tornado cada vez mais presente em nossas vidas, e a gigante da tecnologia, Google, tem se esforçado para inovar com ferramentas cada vez mais avançadas.

Recentemente, a empresa anunciou novos recursos para o Google Meet, seu serviço de videoconferência, que prometem revolucionar a maneira como participamos de reuniões.

A IA no Google Meet

Um dos grandes anúncios feitos pelo Google durante a conferência Cloud Next foi a introdução da IA em tempo real no Google Meet.

A ferramenta, chamada de Duet AI, é capaz de tomar notas durante uma reunião. Basta clicar em “anotar para mim” e o aplicativo capturará um resumo e itens de ação à medida que a reunião acontece.

Chegou atrasado? Sem problemas!

Se você chegar atrasado a uma reunião, o Google Meet será capaz de mostrar um resumo do que aconteceu até o momento. Durante a videoconferência, você poderá conversar em particular com um chatbot do Google para repassar detalhes que possa ter perdido.

Depois que a reunião terminar, você pode salvar o resumo no Google Docs e acessá-lo posteriormente. O resumo pode até mesmo incluir trechos de vídeo de momentos importantes da reunião.

IA para substituir você na reunião



Outro recurso anunciado é a capacidade da IA “participar” da reunião por você. Ao receber um convite para uma reunião, você pode clicar em “participar por mim”.

O Google então irá gerar automaticamente um texto sobre o que você gostaria de discutir na reunião. Essas notas serão visíveis para os participantes durante a reunião.

Google Meet e a evolução das videoconferências

Segundo Dave Citron, diretor sênior de produto do Google Meet, a empresa está apenas começando. Ele acredita que existem três “eras de inovação” para as videoconferências. A primeira foi a pandemia, quando muitas pessoas usaram videoconferências pela primeira vez.

A segunda é o retorno ao ambiente de trabalho híbrido, para o qual muitas empresas estão migrando. A terceira, segundo Citron, é agora: “este ponto de inflexão que atingimos nos últimos oito meses com grandes modelos de linguagem e modelos de difusão“.

Esgotado de olhar para dezenas de telas de vídeo?

Para ajudar a combater o esgotamento de olhar para dezenas de telas de vídeo em uma chamada do Meet, o Google também está adicionando layouts dinâmicos que oferecem diferentes tamanhos e formas para essas telas.

As telas ainda serão geralmente retangulares, mas se vários participantes estiverem em uma sala de conferências, essa tela pode ser maior para que você não precise espremer os olhos para ver quem está sentado ao redor da mesa.

O futuro do Google Meet

Citron acredita que a experiência de uma reunião deve ser fácil de usar, funcionar bem em desktop e mobile, com Wi-Fi ou celular, com fones de ouvido, alto-falantes e microfones de qualidade variada.

“Queremos que as reuniões se sintam como se estivessem reunindo as pessoas na mesma sala, independentemente de onde você esteja e do seu dispositivo“, diz ele.

A equipe do Google Meet tem um grande desafio pela frente: provar que a IA realmente pode levar as videoconferências a um novo nível. Mesmo que isso signifique menos videoconferências.