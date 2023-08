A orientação de Patrick Mahomes impulsiona o progresso de Trey Lance na jornada da NFL

TeleNFLO período de entressafra costuma ser um momento de intenso treinamento e preparação para jovens zagueiros, e Trey Lance jornada não foi exceção. O antigo São Francisco 49ers novato, que agora se encontra com o Dallas Cowboysrecebeu um impulso significativo em seu desenvolvimento, cortesia de alguma orientação inestimável de ninguém menos que o sensacional Patrick Mahomes.

Durante a primavera, Lance teve o privilégio de trabalhar em estreita colaboração com Mahomesque é duas vezes MVP do Super Bowl e atualmente é aclamado como o O melhor jogador da NFL de acordo com o cobiçado Lista dos 100 melhores. As sessões de treinamento aconteceram em Dallas adicionando uma camada extra de significado à medida que ambos os quarterbacks aprimoravam suas habilidades sob o olhar atento de seu treinador de quarterbacks em comum Jeff Christensen.

O ponto focal de sua colaboração foi Mecânica de Lanceque passou por um exame minucioso depois que ele sofreu uma lesão no dedo da mão que arremessava durante sua temporada de estreia. Christensena força orientadora da sua formação, decidiu enfrentar esta questão de frente.

Observando Mahomes em ação proporcionou uma experiência de aprendizagem fundamental para Lance. Christensen contou como ele incentivou Lance a observar Arremessos de Mahomes da temporada anterior, ilustrando a própria mecânica que ele estava trabalhando para melhorar. Essa abordagem visual ressoou profundamente em Lance e o impulsionou a superar seus obstáculos mentais. O resultado? Precisão aprimorada, rotação aprimorada, entrega mais rápidae rdesconforto pós-arremesso reduzido.

Os benefícios de seu treinamento breve, porém intenso, foram múltiplos. De acordo com Christensentodos os dias marcados com “salto substancial“nas habilidades de Lance. Mas além das melhorias técnicas, Lance ganhou algo imensurável – a chance de absorver A sabedoria de Mahomes e abordagem ao jogo. Durante o 49ers’ OTAs, Lance expressou sua gratidão pela oportunidade de aprender sobre a ética de trabalho de Mahomes, sua rotinas fora de temporadae as complexidades de sua programação durante a temporada.

A decisão de reunir esses dois zagueiros resultou de mais do que apenas sua potencial em campo. Christensen viu qualidades em Lance que o lembraram Traços de Mahomes como a competitividade e o comportamento que diferenciam os grandes. O treinador notou que Lance se adaptou rapidamente e que Mahomes o tinha em alta conta. Uma sinergia formada, impulsionada por O desejo genuíno de Lance de se destacar e sua disposição de trabalhar.

Conforme relatos de Campo de treinamento de São Francisco destacar as notáveis ​​melhorias de Lance no ano passado, o caminho a seguir é claro. Enquanto o Tomadores de decisão do 49ers sugeriu a equipe “ganhar agora“, reconhecendo que Lance ainda precisa de mais desenvolvimento, é evidente que sua jornada foi significativamente enriquecida pelo tempo que passou aprendendo com uma das estrelas mais brilhantes da liga. À medida que Lance faz a transição para sua nova função no Vaqueiros sob Ala de Dak Prescottas lições aprendidas com Mahomes irão, sem dúvida, moldar a sua ascensão no NFL.