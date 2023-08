A primeira ação ao vivo de Russell Wilson sob Sean Payton vai melhor do que o esperado

Denver Broncos quarterback Russel Wilson jogou a maior parte do primeiro tempo contra o Arizona Cardinals na noite de sexta-feira no University of Phoenix Stadium no primeiro jogo do time NFL concurso de pré-temporada. Ele lançou para 93 jardas e um touchdown em 7 de 13 finalizações.

Wilson, 34, lutou durante a maior parte da última temporada, seu primeiro ano em Denver, sob o comando do técnico Nathaniel Hackett. A equipe terminou com um recorde de 5 a 12, apesar de ter uma das melhores defesas do campeonato.

Sua química com o novo treinador principal Sean Payton em seu primeiro ano juntos é uma das histórias mais intrigantes da temporada de 2023 da NFL.

Payton, 59, saiu da aposentadoria para aceitar o desafio de treinar Wilson, que não conquistou o amor dos torcedores, dentro ou fora de campo, desde que deixou o time Seattle Seahawks.

Wilson sentou-se antes do final do primeiro tempo com o Denver vencendo por 10 a 0 e parecia ter um passo à frente, embora ainda não tenha armas confiáveis.

Russell Wilson não tem armas ofensivas

wide receiver do Broncos jerry jedy garantiu o passe para touchdown de Wilson, mas teve duas quedas preocupantes.

Uma das quedas, uma recepção aberta arruinada por não conseguir segurar a bola antes de virar o corpo, fez Payton coçar a cabeça.

Jeudy, 24, teve 40 jardas em duas recepções, enquanto Courtland Sutton pegou três passes para 35 jardas.

O Broncos perdeu por 17 a 18 graças a um touchdown e uma conversão de dois pontos dos Cardinals, faltando dois segundos para o final do jogo.