A programação completa da NBA 2023-2024 foi lançada, confira todos os jogos do torneio durante a temporada

Tele é novo da NBA Programação de torneios na temporada foi anunciado, é uma competição que ocorre durante a primeira metade da temporada regular da NBA, onde o vencedor leva o troféu da temporada. As partidas para o jogo em grupo deste torneio da temporada da NBA estão programadas para começar na sexta-feira, 3 de novembro, durante a temporada regular de 2023-24. Esta não é a programação completa de toda a temporada regular da NBA, que será divulgada em Quinta-feira, 17 de agosto.

Os jogos do Group Play deste torneio são a primeira de duas etapas diferentes, que serão realizadas às terças e sextas-feiras durante o mês de novembro. Durante essas noites conhecidas como ‘Noites de Torneio‘, os únicos jogos agendados da NBA serão os jogos do Group Play. Um torneio que dividirá direitos entre ESPN e TNT que combinará 14 jogos durante a fase de Group Play. Vamos oferecer as datas para este Group Play por grupo.

Leste Grupo A

O Grupo A Leste terá o Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons e Indiana Pacers. É um grupo que conta com três times dos playoffs de 2023, e outros dois que não tiveram uma temporada anterior tão boa. Para a noite de abertura em # de novembro, temos os Cavaliers visitando os Pacers. Você pode ver o restante da programação abaixo.

Leste Grupo B

O Grupo Leste B é poderoso com o Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards e Carlotte Hornets. Mais uma vez, três dessas equipes chegaram aos playoffs na última temporada. Apenas Washington e Charlotte não sobreviveram. O jogo de abertura em 3 de novembro vai para quatro times. Os Knicks visitam o Fiserv Forum para jogar contra os Bucks em Milwaukee. Enquanto o Heat é visitado pelo Washington Wizards na mesma noite. Você pode conferir o resto das datas abaixo.

Leste Grupo C

Contornando o leste, temos o celtas de Boston liderando o grupo ao lado do Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls e Orlando Magic. O jogo do dia de abertura acontecerá em Chicago, quando os Nets visitarem os Bulls em 3 de novembro. Você pode conferir o restante da programação abaixo.

Grupo Oeste A

Seguindo para o Grupo A Oeste, temos o Memphis Grizzlies no mesmo grupo que o Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Dinâmica semelhante, pois apenas três dessas cinco equipes chegaram aos playoffs na última temporada. Para a noite de abertura, os Grizzlies visitam os Trail Blaxers em 3 de novembro. Você pode conferir o restante da programação abaixo.

Grupo Oeste B

Seguindo para o Grupo B do Oeste, temos os atuais campeões enfrentando Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks e Houston Rockets. Denver Nuggets está definido para enfrentar o Dallas Mavericks em casa na noite de abertura em 3 de novembro. Sinta-se à vontade para conferir o restante das datas abaixo.

Grupo Oeste C

Por último, mas não menos importante, temos o West Groupo C com o Sacramento Kings enfrenta Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs. O jogo da noite de abertura será em Oklahoma, onde o Thundar receberá a visita do Warriors. O restante da programação segue abaixo.