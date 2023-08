A PSN está fora do ar? Etapas para verificar o status e a conectividade do servidor PSN 2023

A PSN está fora do ar ou enfrentando interrupções no servidor? PlayStation, de propriedade da Sony, é uma marca popular e maior na indústria de videogames, consistindo em uma série de consoles de videogame. Possui cinco consoles, dois portáteis, um smartphone, um centro de mídia, um serviço online e várias revistas.

Na verdade, ele fornece aos usuários uma experiência de jogo de alto nível com alguns recursos interessantes. Mas, às vezes, seus servidores ficam inativos, o que dificulta o acesso dos usuários ao jogo e a outros serviços.

Se você está enfrentando problemas com os PlayStations e deseja saber se o PSN está inoperante ou não, este artigo deve ajudá-lo. Este artigo ajudará você a verificar o status da PlayStation Network e corrigir quaisquer problemas de conectividade que você possa enfrentar com o PlayStation.

A PSN está fora do ar?

Local na rede Internet PlayStation Network Status do serviço UP & Running Atualizações em tempo real Sem interrupções



Às vezes, o PlayStation está inativo por causa de todos os detalhes técnicos por trás dele. Portanto, pode estar inativo se você enfrentar problemas ao usar o PlayStation. Mas os servidores PlayStation estão funcionando sem problemas enquanto escrevo este post.

Nesse caso, você deve saber que, se os servidores estiverem inoperantes do lado do PlayStation, você não poderá fazer nada além de esperar até que seja consertado e todos os serviços sejam restaurados.

Você pode visitar o Página de status do PlayStation ou use sites de terceiros como Downdetector para verificar

Às vezes, o PlayStation também entra em manutenção programada ou para alguns novos lançamentos. Mas compartilha as informações em suas alças de mídia social. Portanto, você também pode segui-lo para obter atualizações rápidas sobre todas as próximas interrupções de manutenção.

Você também deve saber que seus servidores estão localizados em diferentes lugares do mundo. Então, ele desce em algumas regiões e roda sem problemas em algumas partes. Nesse caso, você deve esperar até que o PlayStation resolva o problema.

Consertar Playstation Network Down ou Problema Não Funcionando

🚀

Se o PlayStation estiver inativo, você pode esperar até que seja corrigido automaticamente e volte ao normal como antes.

Se a rede PlayStation não estiver tendo nenhum problema, mas você ainda estiver enfrentando problemas para acessá-la, pode haver algum problema do seu lado. Você pode seguir as etapas abaixo para corrigir problemas com PSN-

1. Reinicie seu roteador/modem

Você pode não ter velocidade de internet suficiente, impedindo-o de usar adequadamente os serviços do PlayStation. Você pode diagnosticar isso rapidamente visitando outros sites como o YouTube ou sites de teste de velocidade.

Se a conectividade com a Internet for a culpada, reiniciar o roteador ou modem pode ajudar a resolver o problema.

2. Esqueça e adicione novamente a rede

Outra maneira rápida de ajudar sua conexão com a Internet a funcionar sem problemas é esquecer a rede atual e adicionar novamente a mesma rede ao seu PlayStation. Para fazer isso facilmente, você precisa seguir estas etapas:

Configurações localizado na tela inicial. Primeiro, você precisa selecionarlocalizado na tela inicial.

Na próxima tela, você verá várias opções; você só precisa escolher Rede .

Em seguida, selecione Configurações no painel esquerdo.

Depois disso, escolha o Configurar conexão com a Internet opção.

Em seguida, você precisa selecionar sua rede atual.

Depois disso, pressione o botão de opções no seu controlador.

Primeiro, selecione o desconectar opção.

opção. Depois de desconectar da rede, selecione Excluir para excluir a rede.

Em seguida, selecione a rede à qual deseja se conectar. Digite a senha para se conectar a ele.

3. Alterar DNS

Um Domain Name System (DNS) é necessário para se conectar à internet. Mas o padrão pode ser lento e congestionado. Portanto, alterá-lo para o do Google pode ajudá-lo a obter uma conectividade de rede mais estável. E você pode fazer isso seguindo os passos abaixo:

Em seguida, selecione Rede .

Escolher Configurações no painel esquerdo.

Depois disso, selecione Configurar conexão com a Internet.

Em seguida, destaque sua rede atual e pressione o botão Opções botão no seu controlador.

Agora, selecione o Configurações avançadas opção.

Em seguida, escolha o Configurações de DNS e mude para Manual .

Depois disso, adicione o DNS primário como 8.8.8.8 e o DNS secundário como 8.8.4.4.

Em seguida, selecione OK no canto inferior direito para salvar todas as alterações.

4. Reinicie o PlayStation

Se a solução acima não ajudar, tente reiniciar o PlayStation. Veja como você pode fazer isso-

Pressione e segure o PS botão no seu controlador

Agora, sob o Poder guia, selecione Reiniciar PS opção para reiniciar o PlayStation.

Conclusão

Atualmente, o PlayStation está funcionando sem problemas. Você pode verificar o status do PSN através da página de status do PlayStation ou do Downdetector; já discutimos as etapas para isso no artigo acima.

