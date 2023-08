A queda de Neymar: do ‘novo Pelé’ à contratação do Al Hilal

Neymar é o novo jogador do Al Hilal. O brasileiro de 31 anos seguirá carreira na Arábia Saudita e encerrará sua passagem pelo futebol europeu.

Neymar, que foi chamado para comandar o futebol e reinar após a estranheza de Cristiano e Messifinalmente encerrou sua candidatura ao Ballon d’Or.

Em vez disso, ele nos deixou com a sensação de ‘o que poderia ter sido’ de um dos jogadores que surpreendeu o mundo quando estava no top 10 da Bola de Ouro, apesar de jogar pelo clube brasileiro Santosum feito de outra época em um cenário futebolístico dominado por décadas pela região europeia.

NeymarA descendência de está fermentando há alguns anos, de forma gradual, mas implacável.

Os 80 milhões iniciais pagos por Al Hilal por sua transferência ainda faz dele o terceiro jogador mais caro com mais de 30 anos da história, depois Cristiano e Kane.

No entanto, o seu valor futebolístico está a anos-luz do jogador que quebrou todos os recordes com a transferência de 222 milhões de euros para o PSG do Barcelonae de quem ninguém conseguiu se aproximar por enquanto.

Sua atuação em Paris, em geral, nunca justificou totalmente esse gasto.

Valor de Neymar vai se multiplicar em dois ou três anos

“A assinatura do Neymar não é caro, porque vai agregar valor ao clube. Ele é o melhor jogador do mundo e daqui a dois ou três anos seu valor vai pelo menos dobrar”, disse Al Khelafi na apresentação do brasileiro em 2017, após sua saída Barcelona.

Olhando para trás, Neymarhá seis anos em PSG têm estado longe de ser exemplares.

Neymar, em sua apresentação com o Al Khelafi

No total, Ney disputou 173 partidas pela PSG em todas as competições, pelo que a equipa parisiense acabou por pagar 2,2 milhões de euros por cada jogo disputado pelos ’10’. Ele marcou um total de 118 gols e 77 assistências, nada mal considerando o quão pouco jogou com a camisa francesa.

2020 e 2021, seus melhores anos parisienses

Neymarque chegou de mãos dadas com Mbappé no PSGteve em seu poder justificar sua transferência na Liga dos Campeões de 2020.

O brasileiro surpreendeu em sua melhor forma em Paris: marcou nas duas oitavas de final contra Dortmunddeu uma assistência na vitória contra Atalanta nas quartas de final, brilhou contra Leipzig nas semifinais, mas não conseguiu fazer nada na final contra Baviera.

Neymar após derrota na final da Liga dos Campeões contra o BayernMiguel A. LopesPA

Em 2021, Ney também foi superlativo e levou seu time às semifinais da Liga dos Campeões, marcando seis gols em nove jogos. Infelizmente, o título sempre o iludiu.

Dois anos afastado por lesão no PSG

Se os números durante seu tempo em PSG (os mencionados 118 gols em 173 partidas) estão do seu lado, as lesões pesaram em sua passagem pela capital francesa.

No total, Neymar passou mais de dois anos à margem desde que chegou ao PSG em 2017: aproximadamente 730 dias afastado dos gramados, onde perdeu 104 partidas com a camisa parisiense.

Neymar recebe um bilhete

Isso acabou deixando-o fora da luta pela Bola de Ouro desde que chegou a Paris.

Duas Bolas de Bronze em 2015 e 2017, quando jogou meia temporada no Barcelonaé o grande legado individual de um jogador a quem foi pedido para definir uma época.

Os seis anos em Paris deixam dúvidas, já que foi chamado para reinar o futebol mundial com base nos anos do Santos, mas que não conseguiu atingir esse patamar após sua saída do Barcelona em 2017.

Neymar comemora gol pelo PSGYoon Dong-jinMARCA

No Barcelona ele viveu na sombra de Messi. Em Paris, ninguém o tornou mais excedente do que ele mesmo.

Agora ele está esperando pela Arábia. Aos 31 anos, o novo Para continuará sua carreira na liga emergente mais poderosa do planeta, mas longe dos holofotes, que você não pode deixar de sentir que é muito cedo.