A suposta namorada de Dak Prescott incendeia a Internet com suas últimas fotos do Instagram

Jadyn Jannascho suposto parceiro de Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott, está mais uma vez causando agitação nas redes sociais. Na tarde de terça-feira, Jannasch compartilhou várias fotos impressionantes em sua conta do Instagram. Acompanhando a postagem havia uma legenda que dizia: “Fiel, não é novidade”.

Vindo de Frisco, Texas, Jannasch é uma nadadora que está se preparando para seu último ano na LSU. Durante seu primeiro ano em Baton Rouge, ela ganhou uma vaga no primeiro ano do SEC Academic Honor Roll. Antes de sua passagem pela LSU, ela se destacou no ensino médio, mantendo o status de ganhadora de cartas por quatro anos e sendo três vezes qualificada nacional júnior.

Este não é o primeiro caso de Jannasch deixando seus seguidores no Instagram maravilhados e provavelmente não será o último. No verão passado, ela postou uma foto sua vestindo uma jaqueta dos Cowboys, gerando uma onda de especulações sobre sua vida amorosa.

Jannasch ainda não abordou os rumores em torno de seu relacionamento com Prescott. Antes de esses rumores surgirem, o quarterback do Pro Bowl mantinha um relacionamento com um influenciador de mídia social Natália Buffett por alguns anos.

Jadyn é a namorada do quarterback estrela?

Na terça-feira, no que pode ser visto como um esforço para abraçar a próxima temporada de 2023 e afirmar a sua presença, Jannasch partilhou uma série de cinco fotos cativantes no Instagram, que certamente irão desencadear discussões em tablóides globais.

Qual é a mensagem subjacente? Especulações estão surgindo entre grupos de amigos Assim como qualquer modelo prolífico do Instagram prestes a entrar no centro das atenções ao lado de um quarterback da lista A da NFL, a legenda enigmática de Jadyn nos deixa pensando.

Por mais intriga que envolva sua legenda enigmática, há igualmente uma curiosidade fervorosa sobre a temporada iminente que Dak está prestes a embarcar na grande arena de futebol de Dallas. Os oddsmakers colocaram o total de vitórias dos Cowboys entre 9,5 e 10.

Jadyn embarcará em uma onda de conteúdo sem precedentes, começando com o jogo da pré-temporada contra os Raiders em Dallas? Ela poderia fazer sua grande entrada em 10 de setembro, quando eles pegassem a estrada para enfrentar Nova York?